Тайвань определил год потенциального вторжения Китая

Тайвань в своих ежегодных военных учениях впервые определил 2027 как потенциальный год для китайского вторжения, поскольку на самоуправляемом острове растет обеспокоенность напряженностью с Пекином.

Тайвань готовится к войне с Китаем

Министерство обороны Тайваня обнародовало дату в документе, опубликованном во вторник, чтобы проинформировать законодателей о предстоящих военных играх, имитирующих атаку китайских военных. Учеба также удвоится до десяти дней этим летом, отражая усиленный акцент на военной готовности в демократии, которую Китай считает своей территорией.

Согласно открытым документам, с которыми ознакомилось Bloomberg News, в предыдущем плане по крупнейшим ежегодным учениям с боевыми стрельбами на Тайване за последние десять лет не был определен год потенциального китайского вторжения. Несмотря на это, министр обороны Веллингтон Ку, похоже, уменьшил название даты.

Обучение Han Kuang всегда устанавливают график на один-два года в будущем, потому что приобретение нового оружия и обучение требует повторных тренировок для проверки. Поделиться

Непонятно, как настройка на 2027 год изменит программу учений, является ли дата на самом деле скорее политическим сигналом.

По словам Джека Чена, директора правозащитной группы Formosa Defence Vision, сосредоточение нынешних учений на 2027 году может стать тактикой для выхода из тупика в расколотом парламенте Тайваня, где оппозиционные партии бросают вызов определенным планам военных расходов.

Это может вызвать оппозиционные партии и общественность почувствовать, что увеличение военного бюджета является острой потребностью.

Президент Си Цзиньпин поставил перед Народно-освободительной армией цель стать «современной армией» к 2027 году и силой мирового уровня к 2047 году.

В прошлом году официальные лица США утверждали, что Китай готовится к вторжению на Тайвань до 2027 года, ссылаясь на доказательство того, что Пекин наращивает истребители, военные корабли и планирует удвоить запасы баллистической и боевой техники. крылатые ракеты с 2020 года.

Ранее официальные лица Тайваня отвергали эту оценку США, а Ку заявил в 2023 году, что Китай не будет готов проводить десантные операции. Коррупционные чистки, всколыхнувшие верхние эшелоны НОАК, также задали вопрос о способности китайских войск вести войну.