Тайвань визначив рік потенційного вторгнення Китаю

Тайвань у своїх щорічних військових навчаннях вперше визначив 2027 рік як потенційний рік для китайського вторгнення, оскільки на самокерованому острові зростає занепокоєння щодо напруженості з Пекіном.

Тайвань готується до війни з Китаєм

Міністерство оборони Тайваню оприлюднило дату в документі, опублікованому у вівторок, щоб поінформувати законодавців про майбутні військові ігри, що імітують атаку китайських військових. Навчання також подвоїться до десяти днів цього літа, відображаючи посилений акцент на військовій готовності в демократії, яку Китай вважає своєю територією.

Відповідно до відкритих документів, з якими ознайомилося Bloomberg News, у попередньому плані щодо найбільших щорічних навчань із бойовими стрільбами на Тайвані за останні десять років не було визначено рік потенційного китайського вторгнення. Попри це, міністр оборони Веллінгтон Ку, здається, применшив назву дати.

Навчання Han Kuang завжди встановлюють графік на один-два роки в майбутньому, тому що придбання нової зброї та навчання вимагають повторних тренувань для перевірки. Поширити

Незрозуміло, як налаштування на 2027 рік змінить програму навчань, чи ця дата насправді є радше політичним сигналом.

За словами Джека Чена, директора правозахисної групи Formosa Defence Vision, зосередження цьогорічних навчань на 2027 році може стати тактикою для виходу з глухого кута в розколотому парламенті Тайваню, де опозиційні партії кидають виклик певним планам військових витрат.

Це може змусити опозиційні партії та громадськість відчути, що збільшення військового бюджету є гострою потребою.

Президент Сі Цзіньпін поставив перед Народно-визвольною армією мету стати «сучасною армією» до 2027 року та силою світового рівня до 2047 року.

Минулого року офіційні особи США стверджували, що Китай готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року, посилаючись на доказ того, що Пекін нарощує винищувачі, військові кораблі та планує подвоїти запаси балістичної та бойової техніки. крилатих ракет з 2020 року.

Раніше офіційні особи Тайваню відкидали цю оцінку США, а Ку заявив у 2023 році, що Китай не буде готовий проводити десантні операції. Корупційні чистки, які сколихнули верхні ешелони НВАК, також поставили питання про здатність китайських військ вести війну.