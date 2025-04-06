Когда Китай может напасть на Тайвань — данные разведки
Категория
Мир
Дата публикации

Когда Китай может напасть на Тайвань — данные разведки

Чего дальше ждать от Китая
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон, ссылаясь на свои источники в разведке, предупреждает, что армия КНР может начать вторжение на Тайвань в ближайшие несколько месяцев.

Главные тезисы

  • Потенциальные сценарии нападения включают в себя тотальную блокаду, массированные ракетные удары и попытку спровоцировать хаос в США.
  • Атака на Тайвань может привести к уничтожению оборонного потенциала Штатов и его союзников в регионе.

Чего дальше ждать от Китая

Согласно данным инсайдеров в разведке, армия КНР может начать вторжение на Тайвань менее чем через полгода.

По убеждению отставного подполковника армии США Чака ДеВора, Пекин может прибегнуть к одному из трех сценариев атаки:

  1. подавление пациента,

  2. молниеносный захват,

  3. полный хаос.

В первом случае речь идет о тотальной блокаде Тайваня. Военно-морской флот Китая окружит остров "как стальная петля", превратив Тайваньский пролив в зону поражения.

Если будет применен второй сценарий, Китай будет прибегать к массированным ракетным ударам, которые разрушат оборону Тайваня и подкосят его системы ПВО.

Также начнется масштабная кибератака, которая выведет из строя сети, отключит интернет и телефонные сети.

Что касается третьего варианта развития событий, то Китай попытается захватить Тайвань и уничтожить оборонный потенциал США и всех региональных союзников Америки.

Ракетные удары не только уничтожат военные объекты на острове, но и все базы США в Японии, Гуаме и Филиппинах. Одновременно с этим 20 тысяч китайцев, незаконно ввезенных в США по протоколам открытой границы президента Джо Байдена, начнут атаки совместно с мексиканскими картелями.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай строит десантные баржи для вторжения на Тайвань
Строительство кораблей в КНР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Тайвань запретил государственным учреждениям использовать DeepSeek
DeepSeek
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Тайвань определил год потенциального вторжения Китая
Тайвань

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?