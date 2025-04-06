Когда Китай может напасть на Тайвань — данные разведки

Бывший консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон, ссылаясь на свои источники в разведке, предупреждает, что армия КНР может начать вторжение на Тайвань в ближайшие несколько месяцев.

Чего дальше ждать от Китая

Согласно данным инсайдеров в разведке, армия КНР может начать вторжение на Тайвань менее чем через полгода.

По убеждению отставного подполковника армии США Чака ДеВора, Пекин может прибегнуть к одному из трех сценариев атаки:

подавление пациента, молниеносный захват, полный хаос.

В первом случае речь идет о тотальной блокаде Тайваня. Военно-морской флот Китая окружит остров "как стальная петля", превратив Тайваньский пролив в зону поражения.

Если будет применен второй сценарий, Китай будет прибегать к массированным ракетным ударам, которые разрушат оборону Тайваня и подкосят его системы ПВО.

Также начнется масштабная кибератака, которая выведет из строя сети, отключит интернет и телефонные сети.

Что касается третьего варианта развития событий, то Китай попытается захватить Тайвань и уничтожить оборонный потенциал США и всех региональных союзников Америки.