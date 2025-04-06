Когда Китай может напасть на Тайвань — данные разведки

Бывший консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон, ссылаясь на свои источники в разведке, предупреждает, что армия КНР может начать вторжение на Тайвань в ближайшие несколько месяцев.
Главные тезисы
- Потенциальные сценарии нападения включают в себя тотальную блокаду, массированные ракетные удары и попытку спровоцировать хаос в США.
- Атака на Тайвань может привести к уничтожению оборонного потенциала Штатов и его союзников в регионе.
Чего дальше ждать от Китая
Согласно данным инсайдеров в разведке, армия КНР может начать вторжение на Тайвань менее чем через полгода.
По убеждению отставного подполковника армии США Чака ДеВора, Пекин может прибегнуть к одному из трех сценариев атаки:
подавление пациента,
молниеносный захват,
полный хаос.
В первом случае речь идет о тотальной блокаде Тайваня. Военно-морской флот Китая окружит остров "как стальная петля", превратив Тайваньский пролив в зону поражения.
Если будет применен второй сценарий, Китай будет прибегать к массированным ракетным ударам, которые разрушат оборону Тайваня и подкосят его системы ПВО.
Также начнется масштабная кибератака, которая выведет из строя сети, отключит интернет и телефонные сети.
Что касается третьего варианта развития событий, то Китай попытается захватить Тайвань и уничтожить оборонный потенциал США и всех региональных союзников Америки.
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