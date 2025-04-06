Коли Китай може напасти на Тайвань — дані розвідки

Колишній консультант Пентагону Рубен Ф. Джонсон, посилаючись на свої джерела в розвідці, попереджає, що армія КНР може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі кілька місяців.

Чого далі очікувати від Китаю

Згідно з даними інсайдерів у розвідці, армія КНР може почати вторгнення на Тайвань менше ніж через пів року.

На переконання відставного підполковника армії США Чака ДеВор, Пекін може вдатися до одного з трьох сценарії атаки:

придушення пацієнта, блискавичне захоплення, повний хаос.

У першому випадку йдеться про тотальну блокаду Тайваню. Військово-морський флот Китаю оточить острів "як сталева петля", перетворивши Тайванську протоку на зону ураження.

Якщо буде застосовано другий сценарій, то Китай буде вдаватися до масованих ракетних ударів, які зруйнують оборону Тайваню та підкосять його системи ППО.

Також розпочнеться масштабна кібератака, яка виведе з ладу електромережі, відключить інтернет і телефонні мережі.

Що стосується третього варіанту розвитку подій, то Китай спробує захопити Тайвань і знищити оборонний потенціал США і всіх регіональних союзників Америки.