Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технології китайського ШІ-cтартапу DeepSeek, посилаючись на міркування безпеки.
Головні тези:
- Тайвань заборонив державним установам використання технологій DeepSeek через можливість передачі конфіденційної інформації до уряду Китаю.
- DeepSeek, китайський ШІ-стартап, викликав тривогу через свою конкурентоспроможність і відкритий вихідний код.
- Модель DeepSeek виготовлена за частку вартості, але викликає сумніви щодо безпеки та можливої дезінформації.
- DeepSeek широко розповсюджує дезінформацію, віддзеркалюючи світогляд Комуністичної партії Китаю та навіть перекручуючи цитати.
- Тайванське Міністерство цифрових технологій наголошує на загрозі для національної інформаційної безпеки та закликає уникати використання DeepSeek.
Тайвань заборонив державним установам використання DeepSeek
У січні DeepSeek випустила нову платформу штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, викликаючи тривогу на міжнародному рівні своєю конкурентоспроможністю з провідними світовими AI-ботами.
Модель DeepSeek була розроблена і, схоже, навчена за частку вартості платформ конкурентів, що свідчить про те, що просунуті додатки зі штучним інтелектом можна створювати без величезних інвестицій в апаратне забезпечення.
Безкоштовний однойменний додаток компанії також завоював популярність у всьому світі, очоливши рейтинги мобільних завантажень у багатьох країнах.
Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запитів до DeepSeek, враховуючи його китайське походження.
Це продукт, який загрожує національній інформаційній безпеці, — йдеться в заяві міністерства.
Що не так з DeepSeek
Видання The New York Times звертає увагу на те, що вказаний чат-бот значною мірою віддзеркалює світогляд Комуністичної партії Китаю.
До прикладу, чат-бот повторює перекручену цитату експрезидента США Джиммі Картера. Йдеться про те, що Вашингтон буцімто вважає Тайвань частиною КНР.
DeepSeek стверджує, що політика китайських репресій проти уйгурів, мовляв, "отримала широке визнання і похвалу від міжнародної спільноти". Однак на рівні ООН це назвали злочином проти людяності.
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