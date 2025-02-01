Тайвань заборонив державним установам використання DeepSeek

У січні DeepSeek випустила нову платформу штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, викликаючи тривогу на міжнародному рівні своєю конкурентоспроможністю з провідними світовими AI-ботами.

Модель DeepSeek була розроблена і, схоже, навчена за частку вартості платформ конкурентів, що свідчить про те, що просунуті додатки зі штучним інтелектом можна створювати без величезних інвестицій в апаратне забезпечення.

Безкоштовний однойменний додаток компанії також завоював популярність у всьому світі, очоливши рейтинги мобільних завантажень у багатьох країнах.

Але на шляху зростання DeepSeek вже з'являються перешкоди, оскільки уряди та бізнес розглядають його потенційні наслідки для кібербезпеки та можливість того, що дані та інша інформація, зібрана компанією з Ханчжоу, можуть бути передані уряду Китаю. Поширити

Міністерство цифрових технологій Тайваню заявило, що жодна офіційна або конфіденційна інформація не повинна використовуватися для запитів до DeepSeek, враховуючи його китайське походження.

Це продукт, який загрожує національній інформаційній безпеці, — йдеться в заяві міністерства.

Що не так з DeepSeek

Видання The New York Times звертає увагу на те, що вказаний чат-бот значною мірою віддзеркалює світогляд Комуністичної партії Китаю.

Фахівці вирішили проаналізувати роботу DeepSeek й дійшли висновку, що він не просто повторює урядову пропаганду КНР, однак й активно поширює ту ж саму дезінформацію. Поширити

До прикладу, чат-бот повторює перекручену цитату експрезидента США Джиммі Картера. Йдеться про те, що Вашингтон буцімто вважає Тайвань частиною КНР.