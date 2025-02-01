Новий китайський чат-бот DeepSeek отримав шалену популярність у світі ШІ-технологій, однак, як вдалося дізнатися журналістам, все виявилося не так просто. Вказаний чат-бота поширює китайську пропаганду, зокрема й фейки про Україну.

Що не так з DeepSeek

Видання The New York Times звертає увагу на те, що вказаний чат-бота в значній мірі віддзеркалює світогляд Комуністичної партії Китаю.

Фахівці вирішили проаналізувати роботу DeepSeek й дійшли висновку, що він не просто повторює урядову пропаганду КНР, однак й активно поширює ту ж саму дезінформацію.

До прикладу, чат-бот повторює перекручену цитату експрезидента США Джиммі Картера. Йдеться про те, що Вашингтон буцімто вважає Тайвань частиною КНР.

Ба більше, DeepSeek стверджує, що політика китайських репресій проти уйгурів, мовляв, "отримала широке визнання і похвалу від міжнародної спільноти". Однак на рівні ООН це назвали злочином проти людяності.

Що DeepSeek каже про війну РФ проти України

Журналісти видання The New York Times вирішили власноруч відшукати приклади брехні, запитуючи чат-бот про те, як Китай впорався з пандемією коронавірусу та російсько-українською війною.

Дослідники NewsGuard протестували чат-бот, використовуючи вибірку неправдивих наративів про Китай, Росію та Іран, і виявили, що відповіді DeepSeek віддзеркалюють офіційні погляди Китаю у 80% випадків. Поширити

Фахівці поцікавилися у чат-бота про те, хто влаштував різанину в Бучі на початку російського вторгнення в Україну.

Що важливо розуміти, DeepSeek ухилився від прямої відповіді, пославшись на те, що "китайський уряд завжди дотримувався принципів об’єктивності та справедливості та не коментував конкретні події без повного розуміння та незаперечних доказів".

Це була цитата із офіційних заяв Пекіна після тих страшних подій.