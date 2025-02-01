Чат-бот DeepSeek распространяет ложь об Украине
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Чат-бот DeepSeek распространяет ложь об Украине

Чат-бот DeepSeek распространяет ложь об Украине
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Источник:  The New York Times

Новый китайский чат-бот DeepSeek получил безумную популярность в мире ИИ-технологий, однако, как удалось узнать журналистам, все оказалось не так просто. Указанный чат-бота распространяет китайскую пропаганду, в том числе фейки об Украине.

Главные тезисы

  • DeepSeek де-факто является рупором Коммунистической партии Китая.
  • Исследования показали, что ответы чат-бота отражают официальные взгляды Китая в 80% случаев.
  • DeepSeek уклонился от прямого ответа на вопрос о войне РФ против Украины.

Что не так с DeepSeek

Издание The New York Times обращает внимание на то, что указанный чат-бот в значительной степени отражает мировоззрение Коммунистической партии Китая.

Специалисты решили проанализировать работу DeepSeek и пришли к выводу, что он не просто повторяет правительственную пропаганду КНР, но и активно распространяет ту же дезинформацию.

К примеру, чат-бот повторяет извращенную цитату экс-президента США Джимми Картера. Речь идет о том, что Вашингтон якобы считает Тайвань частью КНР.

Более того, DeepSeek утверждает, что политика китайских репрессий против уйгуров, мол, "получила широкое признание и похвалу от международного сообщества". Однако на уровне ООН это назвали преступлением против человечности.

Что DeepSeek говорит о войне РФ против Украины

Журналисты издания The New York Times решили собственноручно найти примеры лжи, спрашивая чат-бот о том, как Китай справился с пандемией коронавируса и российско-украинской войной.

Исследователи NewsGuard протестировали чат-бот, используя выборку ложных нарративов о Китае, России и Иране, и обнаружили, что ответы DeepSeek отражают официальные взгляды Китая в 80% случаев.

Специалисты поинтересовались у чат-бота о том, кто устроил резню в Буче в начале российского вторжения в Украину.

Что важно понимать, DeepSeek уклонился от прямого ответа, сославшись на то, что "китайское правительство всегда придерживалось принципов объективности и справедливости и не комментировало конкретные события без полного понимания и неопровержимых доказательств".

Это была цитата из официальных заявлений Пекина после тех страшных событий.

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