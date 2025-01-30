Популярный китайский чат-бот DeepSeek начали блокировать в ЕС
Категория
Технологии
Дата публикации

Популярный китайский чат-бот DeepSeek начали блокировать в ЕС

DeepSeek
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Источник:  Reuters

Китайский чат-бот с искусственным интеллектом DeepSeek, почти мгновенно получивший бешеную популярность у пользователей, исчез из официальных магазинов Apple и Google в Италии.

Главные тезисы

  • Итальянские власти заблокировали китайский чат-бот DeepSeek из-за возможного несанкционированного использования персональных данных пользователей.
  • Компания Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, считающуюся лидером по производительности по сравнению с DeepSeek и другими моделями.
  • DeepSeek столкнулся с возможными штрафами и ограничениями из-за нарушения законов о конфиденциальности в Италии, в то время как другие страны ЕС пока не ввели запреты на его использование.

Почему в ЕС начали блокировать китайский чат-бот DeepSeek

Отмечается, что итальянские власти заблокировали работу приложения, поскольку выяснить, каким образом китайский чат-бот использует персональные данные пользователей.

Власти Италии хотят получить ответ на вопрос, какую именно информацию о пользователях собирает DeepSeek и сохраняется ли она на серверах в Китае.

DeepSeek и связанные компании должны ответить до 17 февраля.

Китайский чат-бот DeepSeek заблокировали в Италии
Нейросеть DeepSeek

В случае выявления фактов нарушения законов о конфиденциальности DeepSeek может столкнуться с серьезными штрафами или ограничениями.

Другие страны ЕС пока не налагают ограничений на работу китайского чат-бота.

Еще два месяца назад о DeepSeek почти никто не знал, а сейчас приложение самое скачиваемое в американском App Store. И не просто в какой-нибудь категории, а среди всех бесплатных программ, обогнав ChatGPT, Threads, Temu и другие популярные аппы.

Что известно о новых китайских конкурентах DeepSeek

Китайская компания Alibaba заявляет , что разработанная ею модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max превзошла результаты DeepSeek и ведущих моделей OpenAI, Anthropic и Meta.

В компании заявляют, что Qwen 2.5-Max "продемонстрировал ведущую мировую производительность модели в основных авторитетных тестах" и "всесторонне превосходит" GPT-4o от OpenAI, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic и Llama 3.1 от Meta.

Alibaba, располагающая гораздо больше ресурсов, чем DeepSeek, что вызвало еще большую волну потрясений на рынках.

Акции Alibaba выросли почти на два процента после этого заявления. В свою очередь NVIDIA, только за один день потерявшая 600 миллиардов стоимости акций, вчера снизилась еще на пять процентов.

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