Китайский чат-бот с искусственным интеллектом DeepSeek, почти мгновенно получивший бешеную популярность у пользователей, исчез из официальных магазинов Apple и Google в Италии.
Главные тезисы
- Итальянские власти заблокировали китайский чат-бот DeepSeek из-за возможного несанкционированного использования персональных данных пользователей.
- Компания Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max, считающуюся лидером по производительности по сравнению с DeepSeek и другими моделями.
- DeepSeek столкнулся с возможными штрафами и ограничениями из-за нарушения законов о конфиденциальности в Италии, в то время как другие страны ЕС пока не ввели запреты на его использование.
Почему в ЕС начали блокировать китайский чат-бот DeepSeek
Отмечается, что итальянские власти заблокировали работу приложения, поскольку выяснить, каким образом китайский чат-бот использует персональные данные пользователей.
Власти Италии хотят получить ответ на вопрос, какую именно информацию о пользователях собирает DeepSeek и сохраняется ли она на серверах в Китае.
DeepSeek и связанные компании должны ответить до 17 февраля.
В случае выявления фактов нарушения законов о конфиденциальности DeepSeek может столкнуться с серьезными штрафами или ограничениями.
Другие страны ЕС пока не налагают ограничений на работу китайского чат-бота.
Еще два месяца назад о DeepSeek почти никто не знал, а сейчас приложение самое скачиваемое в американском App Store. И не просто в какой-нибудь категории, а среди всех бесплатных программ, обогнав ChatGPT, Threads, Temu и другие популярные аппы.
Что известно о новых китайских конкурентах DeepSeek
Китайская компания Alibaba заявляет , что разработанная ею модель искусственного интеллекта Qwen 2.5-Max превзошла результаты DeepSeek и ведущих моделей OpenAI, Anthropic и Meta.
В компании заявляют, что Qwen 2.5-Max "продемонстрировал ведущую мировую производительность модели в основных авторитетных тестах" и "всесторонне превосходит" GPT-4o от OpenAI, Claude 3.5 Sonnet от Anthropic и Llama 3.1 от Meta.
Alibaba, располагающая гораздо больше ресурсов, чем DeepSeek, что вызвало еще большую волну потрясений на рынках.
Акции Alibaba выросли почти на два процента после этого заявления. В свою очередь NVIDIA, только за один день потерявшая 600 миллиардов стоимости акций, вчера снизилась еще на пять процентов.
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