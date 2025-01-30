Китайський чат-бот зі штучним інтелектом DeepSeek, який майже митєво отримав шалену популярність у користувачів, зник з офіційних магазинів Apple і Google в Італії.

Чому у ЄС почали блокувати китайський чат-бот DeepSeek

Зазначається, що італійська влада заблокувала роботу застосунку, оскільки з’ясувати, яким чином китайський чат-бот використовує персональні дані користувачів.

Влада Італії хоче отримати відповідь на питання, яку саме інформацію про користувачів збирає DeepSeek і чи зберігається вона на серверах у Китаї.

DeepSeek та пов’язані компанії мають надати відповідь до 17 лютого.

Нейромережа DeepSeek

У разі виявлення фактів порушення законів про конфіденційність, DeepSeek може зіткнутися з серйозними штрафами або обмеженнями.

Інші країни ЄС поки що не накладають обмежень на роботу китайського чат-боту.

Ще два місяці тому про DeepSeek майже ніхто не знав, а зараз застосунок є найбільш скачуваним в американському App Store. І не просто в якійсь категорії, а серед усіх безкоштовних програм, обігнавши ChatGPT, Threads, Temu та інші популярні аппи.

Що відомо про нових китайських конкурентів DeepSeek

Китайська компанія Alibaba заявляє, що розроблена нею модель штучного інтелекту Qwen 2.5-Max перевершила результати DeepSeek і провідних моделей OpenAI, Anthropic та Meta.

У компанії заявляють, що Qwen 2.5-Max "продемонстрував провідну світову продуктивність моделі в основних авторитетних тестах" і "всебічно перевершує" GPT-4o від OpenAI, Claude 3.5 Sonnet від Anthropic і Llama 3.1 від Meta.

Alibaba, яка має у своєму розпорядженні набагато більше ресурсів, ніж DeepSeek, що викликало ще більшу хвилю потрясінь на ринках.

Акції Alibaba зросли майже на два відсотки після цієї заяви. Своєю чергою NVIDIA, котра лише за один день втратила 600 мільярдів вартості акцій, вчора знизилася ще на п'ять відсотків.