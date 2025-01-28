Фахівці провідної компанії у сфері кібербезпеки ESET попередили про небезпеку для мільйонів користувачів у зв'язку із поширенням популярного китайського додатку з використанням штучного інтелекту DeepSeek, R1.

Яку небезпеку може становити використання китайських додатків

Старший менеджер з розширеного виявлення загроз та досліджень штучного інтелекту в компанії ESET Філіп Мазан прокоментував набуття швидкої популярності китайською нейромережею DeepSeek, R1.

DeepSeek швидко став популярним у магазині додатків у всьому світі, залучаючи тисячі користувачів, які цікавляться його новою моделлю штучного інтелекту. Завдяки розширеним можливостям і доступнішій ціні підписки, очікувано, що люди прагнуть дізнатися про його можливості, — зазначає Мазан. Поширити

Нейромережа DeepSeek, R1

Він попереджає, шо широка доступність може становити загрозу конфіденційності, оскільки з політикою влади Китаю, сервери DeepSeek знаходяться у Китаї.

Зокрема, на цих серверах зберігається історія чатів, включаючи текстові повідомлення та аудіозаписи.

Для тих, хто вирішив використовувати програму, уникайте завантаження конфіденційної інформації, як особистої, так і пов’язаної з вашою роботою. Пам’ятайте, що навіть, здавалося б, з буденними проблемами, наприклад щодо здоров’я, або політичними питаннями слід бути обережними. Ці застереження стосуються всіх платформ, на яких ми надаємо особисту інформацію, зокрема ChatGPT Open AI. Однак оскільки DeepSeek зберігає дані в Китаї, виникає більше питань про те, як їх можна використовувати без згоди, — попереджає Мазан. Поширити

Про які ще загрози повідомляють фахівці

Філіп Мазан зазначає, що поєднання доступності та розширеної функціональності також створює нові ризики, тому що на відміну від запатентованих моделей, модель DeepSeek, R1 забезпечує більшу доступність, але це також робить її уразливою для маніпуляцій.

Кіберзлочинці можуть використовувати ці особливості для оптимізації свого шкідливого коду або створення необмеженого діпфейк-контенту.

Ці сервіси можна використовувати для маніпулювання громадською думкою та зміни політичного мислення непомітними способами, як це відбувається з соціальними медіа, у чужих руках вони можуть стати зброєю масового знищення".