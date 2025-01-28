Фахівці провідної компанії у сфері кібербезпеки ESET попередили про небезпеку для мільйонів користувачів у зв'язку із поширенням популярного китайського додатку з використанням штучного інтелекту DeepSeek, R1.
Головні тези:
- Китайський додаток DeepSeek небезпечний через можливість надання владі конфіденційної інформації про користувачів.
- Зберіження даних на серверах в Китаї створює загрозу конфіденційності та приватності користувачів.
- Використання DeepSeek може призвести до маніпуляцій громадською думкою та зміни політичного мислення непомітними способами.
- Фахівці рекомендують уникати завантаження конфіденційної інформації при користуванні додатком DeepSeek.
Яку небезпеку може становити використання китайських додатків
Старший менеджер з розширеного виявлення загроз та досліджень штучного інтелекту в компанії ESET Філіп Мазан прокоментував набуття швидкої популярності китайською нейромережею DeepSeek, R1.
Він попереджає, шо широка доступність може становити загрозу конфіденційності, оскільки з політикою влади Китаю, сервери DeepSeek знаходяться у Китаї.
Зокрема, на цих серверах зберігається історія чатів, включаючи текстові повідомлення та аудіозаписи.
Про які ще загрози повідомляють фахівці
Філіп Мазан зазначає, що поєднання доступності та розширеної функціональності також створює нові ризики, тому що на відміну від запатентованих моделей, модель DeepSeek, R1 забезпечує більшу доступність, але це також робить її уразливою для маніпуляцій.
Кіберзлочинці можуть використовувати ці особливості для оптимізації свого шкідливого коду або створення необмеженого діпфейк-контенту.
Ці сервіси можна використовувати для маніпулювання громадською думкою та зміни політичного мислення непомітними способами, як це відбувається з соціальними медіа, у чужих руках вони можуть стати зброєю масового знищення".
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