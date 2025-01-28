Специалисты ведущей компании в области кибербезопасности ESET предупредили об опасности для миллионов пользователей в связи с распространением популярного китайского приложения с использованием искусственного интеллекта DeepSeek, R1.
Главные тезисы
- Китайское приложение DeepSeek стало популярным благодаря своей нейросети и доступной цене, однако специалисты предупреждают об опасности утечки конфиденциальной информации.
- Хранение данных на серверах в Китае создает угрозу конфиденциальности пользователей, что может привести к манипуляциям общественным мнением и изменению политического мышления.
- Рекомендуется избегать загрузки конфиденциальной информации при использовании приложения DeepSeek, чтобы предотвратить возможные угрозы для личной и рабочей безопасности.
- Расширенная функциональность китайской нейросети DeepSeek, R1, может быть использована киберпреступниками для создания вредоносного контента и массовой манипуляции общественным мнением.
- Эксперты рекомендуют быть осторожными с приложениями, особенно теми, хранящими данные в странах с неопределенной политикой конфиденциальности, чтобы избежать возможных угроз безопасности и конфиденциальности.
Какую опасность может представлять использование китайских приложений
Старший менеджер по расширенному выявлению угроз и исследований искусственного интеллекта в компании ESET Филипп Мазан прокомментировал получение быстрой популярности китайской нейросетью DeepSeek, R1.
Он предупреждает, что широкая доступность может представлять угрозу конфиденциальности, поскольку с политикой властей Китая серверы DeepSeek находятся в Китае.
В частности, на этих серверах хранится история чатов, включая текстовые сообщения и аудиозаписи.
О каких еще угрозах сообщают специалисты
Филипп Мазан отмечает, что сочетание доступности и расширенной функциональности создает новые риски, так как в отличие от запатентованных моделей, модель DeepSeek, R1 обеспечивает большую доступность, но это также делает ее уязвимой для манипуляций.
Киберпреступники могут использовать эти особенности для оптимизации своего вредоносного кода или создания неограниченного дипфейк-контента.
Эти сервисы можно использовать для манипулирования общественным мнением и смены политического мышления незаметными способами, как это происходит с социальными медиа, в чужих руках они могут стать оружием массового уничтожения».
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