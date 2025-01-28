Что не так с популярным китайским приложением DeepSeek — заключение экспертов
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Технологии
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Что не так с популярным китайским приложением DeepSeek — заключение экспертов

DeepSeek, R1
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Источник:  online.ua

Специалисты ведущей компании в области кибербезопасности ESET предупредили об опасности для миллионов пользователей в связи с распространением популярного китайского приложения с использованием искусственного интеллекта DeepSeek, R1.

Главные тезисы

  • Китайское приложение DeepSeek стало популярным благодаря своей нейросети и доступной цене, однако специалисты предупреждают об опасности утечки конфиденциальной информации.
  • Хранение данных на серверах в Китае создает угрозу конфиденциальности пользователей, что может привести к манипуляциям общественным мнением и изменению политического мышления.
  • Рекомендуется избегать загрузки конфиденциальной информации при использовании приложения DeepSeek, чтобы предотвратить возможные угрозы для личной и рабочей безопасности.
  • Расширенная функциональность китайской нейросети DeepSeek, R1, может быть использована киберпреступниками для создания вредоносного контента и массовой манипуляции общественным мнением.
  • Эксперты рекомендуют быть осторожными с приложениями, особенно теми, хранящими данные в странах с неопределенной политикой конфиденциальности, чтобы избежать возможных угроз безопасности и конфиденциальности.

Какую опасность может представлять использование китайских приложений

Старший менеджер по расширенному выявлению угроз и исследований искусственного интеллекта в компании ESET Филипп Мазан прокомментировал получение быстрой популярности китайской нейросетью DeepSeek, R1.

DeepSeek быстро стал популярным в магазине приложений по всему миру, привлекая тысячи пользователей, интересующихся его новой моделью искусственного интеллекта. Благодаря расширенным возможностям и более доступной цене подписки ожидается, что люди стремятся узнать о его возможностях, — отмечает Мазан.

Специалисты предупреждают об угрозе в результате использования китайской нейросети DeepSeek, R1
Нейросеть DeepSeek, R1

Он предупреждает, что широкая доступность может представлять угрозу конфиденциальности, поскольку с политикой властей Китая серверы DeepSeek находятся в Китае.

В частности, на этих серверах хранится история чатов, включая текстовые сообщения и аудиозаписи.

Для тех, кто решил использовать программу, избегайте загрузки конфиденциальной информации как личной, так и связанной с вашей работой. Помните, что даже, казалось бы, с обычными проблемами, например по здоровью, или политическими вопросами следует быть осторожными. Эти оговорки касаются всех платформ, на которых мы предоставляем личную информацию, включая ChatGPT Open AI. Однако, поскольку DeepSeek хранит данные в Китае, возникает больше вопросов о том, как их можно использовать без согласия, — предупреждает Мазан.

О каких еще угрозах сообщают специалисты

Филипп Мазан отмечает, что сочетание доступности и расширенной функциональности создает новые риски, так как в отличие от запатентованных моделей, модель DeepSeek, R1 обеспечивает большую доступность, но это также делает ее уязвимой для манипуляций.

Киберпреступники могут использовать эти особенности для оптимизации своего вредоносного кода или создания неограниченного дипфейк-контента.

Эти сервисы можно использовать для манипулирования общественным мнением и смены политического мышления незаметными способами, как это происходит с социальными медиа, в чужих руках они могут стать оружием массового уничтожения».

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