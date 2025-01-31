Пентагон начал блокировать китайский чат-бот DeepSeek — известна причина
Категория
Технологии
Дата публикации

Пентагон начал блокировать китайский чат-бот DeepSeek — известна причина

Нейросеть DeepSeek
Читати українською
Источник:  TechCrunch

Министерство обороны США вынуждено было начать блокировать китайскую нейросеть DeepSeek после того, как выяснилось, что сотрудники ведомства подключали рабочие компьютеры к серверам на территории Китая.

Главные тезисы

  • Пентагон начал блокировать китайский чат-бот DeepSeek из-за подозрений в сотрудничестве с китайскими серверами, что может нарушать национальную безопасность.
  • Исследования угроз, связанных с использованием DeepSeek, проводит правительство США; приложение запрещено военно-морскими силами США из соображений безопасности и этики.
  • Французские и итальянские власти проводят опросы и ограничения деятельности DeepSeek для защиты конфиденциальности пользователей.

Что известно о блокировке Пентагоном DeepSeek

В условиях использования DeepSeek прямо указывается, что информация хранится на китайских серверах и используется в соответствии с законодательством КНР.

Согласно принятым в Китае законам, все электронные ресурсы обязаны сотрудничать с разведкой.

В Пентагоне срочно начали блокировать китайскую нейросеть DeepSeek
Нейросеть DeepSeek

В Минобороны США уже начали блокировать доступ к DeepSeek на собственных электронных ресурсах, однако некоторые сотрудники ведомства до сих пор имеют доступ к чат-боту.

Тем временем правительство США пытается оценить угрозы национальной безопасности, связанные с популярностью китайского чата, возглавившего рейтинг в американском App Store.

Недавно Военно-морские силы США запретили своим сотрудникам доступ к DeepSeek из-за соображений безопасности и этики.

Где еще начинают блокировать DeepSeek

По информации Reuters, Служба контроля за соблюдением конфиденциальности выступила с заявлением, что намерена провести опрос сотрудников китайской компании DeepSeek.

Французская служба хочет лучше понять, как работает система искусственного интеллекта китайского стартапа и каковы возможные риски для конфиденциальности пользователей.

Чтобы лучше понять, как работает эта система искусственного интеллекта и риски с точки зрения защиты данных, CNIL допросит компанию, предлагающую чат-бот DeepSeek, отмечают в ведомстве.

Итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничение обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek.

ШИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Китайская нейросеть DeepSeek обрушила доходы самых богатых людей планеты
DeepSeek
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Что не так с популярным китайским приложением DeepSeek — заключение экспертов
DeepSeek, R1
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Популярный китайский чат-бот DeepSeek начали блокировать в ЕС
DeepSeek

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?