Пентагон начал блокировать китайский чат-бот DeepSeek — известна причина

Министерство обороны США вынуждено было начать блокировать китайскую нейросеть DeepSeek после того, как выяснилось, что сотрудники ведомства подключали рабочие компьютеры к серверам на территории Китая.

Что известно о блокировке Пентагоном DeepSeek

В условиях использования DeepSeek прямо указывается, что информация хранится на китайских серверах и используется в соответствии с законодательством КНР.

Согласно принятым в Китае законам, все электронные ресурсы обязаны сотрудничать с разведкой.

Нейросеть DeepSeek

В Минобороны США уже начали блокировать доступ к DeepSeek на собственных электронных ресурсах, однако некоторые сотрудники ведомства до сих пор имеют доступ к чат-боту.

Тем временем правительство США пытается оценить угрозы национальной безопасности, связанные с популярностью китайского чата, возглавившего рейтинг в американском App Store.

Недавно Военно-морские силы США запретили своим сотрудникам доступ к DeepSeek из-за соображений безопасности и этики.

Где еще начинают блокировать DeepSeek

По информации Reuters, Служба контроля за соблюдением конфиденциальности выступила с заявлением, что намерена провести опрос сотрудников китайской компании DeepSeek.

Французская служба хочет лучше понять, как работает система искусственного интеллекта китайского стартапа и каковы возможные риски для конфиденциальности пользователей.

Чтобы лучше понять, как работает эта система искусственного интеллекта и риски с точки зрения защиты данных, CNIL допросит компанию, предлагающую чат-бот DeepSeek, отмечают в ведомстве. Поделиться

Итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничение обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek.

ШИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.