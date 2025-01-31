Пентагон начал блокировать китайский чат-бот DeepSeek — известна причина

Министерство обороны США вынуждено было начать блокировать китайскую нейросеть DeepSeek после того, как выяснилось, что сотрудники ведомства подключали рабочие компьютеры к серверам на территории Китая.
Главные тезисы
- Пентагон начал блокировать китайский чат-бот DeepSeek из-за подозрений в сотрудничестве с китайскими серверами, что может нарушать национальную безопасность.
- Исследования угроз, связанных с использованием DeepSeek, проводит правительство США; приложение запрещено военно-морскими силами США из соображений безопасности и этики.
- Французские и итальянские власти проводят опросы и ограничения деятельности DeepSeek для защиты конфиденциальности пользователей.
Что известно о блокировке Пентагоном DeepSeek
В условиях использования DeepSeek прямо указывается, что информация хранится на китайских серверах и используется в соответствии с законодательством КНР.
Согласно принятым в Китае законам, все электронные ресурсы обязаны сотрудничать с разведкой.
В Минобороны США уже начали блокировать доступ к DeepSeek на собственных электронных ресурсах, однако некоторые сотрудники ведомства до сих пор имеют доступ к чат-боту.
Тем временем правительство США пытается оценить угрозы национальной безопасности, связанные с популярностью китайского чата, возглавившего рейтинг в американском App Store.
Недавно Военно-морские силы США запретили своим сотрудникам доступ к DeepSeek из-за соображений безопасности и этики.
Где еще начинают блокировать DeepSeek
По информации Reuters, Служба контроля за соблюдением конфиденциальности выступила с заявлением, что намерена провести опрос сотрудников китайской компании DeepSeek.
Французская служба хочет лучше понять, как работает система искусственного интеллекта китайского стартапа и каковы возможные риски для конфиденциальности пользователей.
Итальянские власти распорядились немедленно ввести ограничение обработки данных итальянских пользователей в китайском чат-боте DeepSeek.
ШИ-помощник китайского стартапа DeepSeek в понедельник опередил конкурента ChatGPT и стал самым рейтинговым бесплатным приложением, доступным в Apple App Store в США.
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