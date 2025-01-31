Міністерство оборони США змушене було почати блокувати китайську нейромережу DeepSeek після того, як з'ясувалось, що співробітники відомства підключали робочі комп'ютери до серверів на території Китаю.
Головні тези:
- Пентагон почав блокувати китайський чат-бот DeepSeek через підозру у співпраці з китайськими серверами, що може порушувати національну безпеку.
- Уряд США досліджує загрози, пов'язані з використанням DeepSeek, який визнаний популярним у США та був заборонений у ВМС.
- Французька та італійська влада проводять опит та обмеження щодо діяльності DeepSeek для захисту конфіденційності користувачів.
- Чат-бот DeepSeek став найпопулярнішим додатком в Apple App Store, проте свої додаткові ризики з точки зору безпеки та етики.
Що відомо про блокування Пентагоном DeepSeek
В умовах використання DeepSeek прямо вказується, що інформація зберігається на китайських серверах і використовується відповідно до законодавства КНР.
Відповідно до прийнятих у Китаї законів, всі електронні ресурси зобов’язані співпрацювати з розвідкою.
В Міноборони США вже почали блокувати доступ до DeepSeek на власних електронних ресурсах, однак деякі співробітники відомства досі мають доступ до чат-боту.
Тим часом уряд США намагається оцінити загрози національній безпеці, пов’язані з популярністю китайського чатбота, який очолив рейтинг в американському App Store.
Нещодавно Військово-морські сили США заборонили своїм співробітникам доступ до DeepSeek через міркування безпеки та етики.
Де ще починають блокувати DeepSeek
За інформацією Reuters, Служба з контролю за дотриманням конфіденційності виступила із заявою, що наміру провести опит співробітників китайської компанії DeepSeek.
Французька служба хоче краще зрозуміти, як працює система штучного інтелекту китайського стартапу і які є можливі ризики для конфіденційності користувачів.
Італійська влада розпорядилася негайно запровадити обмеження обробки даних італійських користувачів у китайському чат-боті DeepSeek.
ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.
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