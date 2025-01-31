Міністерство оборони США змушене було почати блокувати китайську нейромережу DeepSeek після того, як з'ясувалось, що співробітники відомства підключали робочі комп'ютери до серверів на території Китаю.

Що відомо про блокування Пентагоном DeepSeek

В умовах використання DeepSeek прямо вказується, що інформація зберігається на китайських серверах і використовується відповідно до законодавства КНР.

Відповідно до прийнятих у Китаї законів, всі електронні ресурси зобов’язані співпрацювати з розвідкою.

Нейромережа DeepSeek

В Міноборони США вже почали блокувати доступ до DeepSeek на власних електронних ресурсах, однак деякі співробітники відомства досі мають доступ до чат-боту.

Тим часом уряд США намагається оцінити загрози національній безпеці, пов’язані з популярністю китайського чатбота, який очолив рейтинг в американському App Store.

Нещодавно Військово-морські сили США заборонили своїм співробітникам доступ до DeepSeek через міркування безпеки та етики.

Де ще починають блокувати DeepSeek

За інформацією Reuters, Служба з контролю за дотриманням конфіденційності виступила із заявою, що наміру провести опит співробітників китайської компанії DeepSeek.

Французька служба хоче краще зрозуміти, як працює система штучного інтелекту китайського стартапу і які є можливі ризики для конфіденційності користувачів.

Щоб краще зрозуміти, як працює ця система штучного інтелекту та ризики з точки зору захисту даних, CNIL допитає компанію, яка пропонує чат-бот DeepSeek, — наголошують у відомстві. Поширити

Італійська влада розпорядилася негайно запровадити обмеження обробки даних італійських користувачів у китайському чат-боті DeepSeek.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.