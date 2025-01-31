Пентагон почав блокувати китайський чат-бот DeepSeek — відома причина
Категорія
Технології
Дата публікації

Пентагон почав блокувати китайський чат-бот DeepSeek — відома причина

Нейромережа DeepSeek
Джерело:  TechCrunch

Міністерство оборони США змушене було почати блокувати китайську нейромережу DeepSeek після того, як з'ясувалось, що співробітники відомства підключали робочі комп'ютери до серверів на території Китаю. 

Головні тези:

  • Пентагон почав блокувати китайський чат-бот DeepSeek через підозру у співпраці з китайськими серверами, що може порушувати національну безпеку.
  • Уряд США досліджує загрози, пов'язані з використанням DeepSeek, який визнаний популярним у США та був заборонений у ВМС.
  • Французька та італійська влада проводять опит та обмеження щодо діяльності DeepSeek для захисту конфіденційності користувачів.
  • Чат-бот DeepSeek став найпопулярнішим додатком в Apple App Store, проте свої додаткові ризики з точки зору безпеки та етики.

Що відомо про блокування Пентагоном DeepSeek

В умовах використання DeepSeek прямо вказується, що інформація зберігається на китайських серверах і використовується відповідно до законодавства КНР.

Відповідно до прийнятих у Китаї законів, всі електронні ресурси зобов’язані співпрацювати з розвідкою.

У Пентагоні терміново почали блокувати китайську нейромережу DeepSeek
Нейромережа DeepSeek

В Міноборони США вже почали блокувати доступ до DeepSeek на власних електронних ресурсах, однак деякі співробітники відомства досі мають доступ до чат-боту.

Тим часом уряд США намагається оцінити загрози національній безпеці, пов’язані з популярністю китайського чатбота, який очолив рейтинг в американському App Store.

Нещодавно Військово-морські сили США заборонили своїм співробітникам доступ до DeepSeek через міркування безпеки та етики.

Де ще починають блокувати DeepSeek

За інформацією Reuters, Служба з контролю за дотриманням конфіденційності виступила із заявою, що наміру провести опит співробітників китайської компанії DeepSeek.

Французька служба хоче краще зрозуміти, як працює система штучного інтелекту китайського стартапу і які є можливі ризики для конфіденційності користувачів.

Щоб краще зрозуміти, як працює ця система штучного інтелекту та ризики з точки зору захисту даних, CNIL допитає компанію, яка пропонує чат-бот DeepSeek, — наголошують у відомстві.

Італійська влада розпорядилася негайно запровадити обмеження обробки даних італійських користувачів у китайському чат-боті DeepSeek.

ШІ-помічник китайського стартапу DeepSeek у понеділок випередив конкурента ChatGPT і став найрейтинговішим безкоштовним додатком, доступним в Apple App Store в США.

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