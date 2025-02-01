Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологии китайского ШИ-стартапа DeepSeek, ссылаясь на соображения безопасности.
Главные тезисы
- Тайвань запретил государственным учреждениям использовать технологии DeepSeek из-за возможности передачи конфиденциальной информации в правительство Китая.
- DeepSeek вызывает тревогу из-за своей конкурентоспособности и открытого исходного кода, но сомнения в безопасности и дезинформации остаются.
- Модель DeepSeek создана с минимальными затратами, что вызывает тревогу на фоне стремительного распространения дезинформации и отражения мировоззрения Коммунистической партии Китая.
- Тайваньское Министерство цифровых технологий подчеркивает угрозу национальной информационной безопасности и рекомендует избегать использования DeepSeek для сохранения конфиденциальности данных.
- Издание The New York Times указывает на дезинформацию, распространяемую DeepSeek, отражающую мировоззрение Коммунистической партии Китая и извращающую цитаты, вызывая волну критики и сомнений в легитимности использования приложения.
Тайвань запретил государственным учреждениям использовать DeepSeek
В январе DeepSeek выпустила новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, вызывая тревогу на международном уровне своей конкурентоспособностью с ведущими мировыми AI-ботами.
Модель DeepSeek была разработана и, похоже, обучена долею стоимости платформ конкурентов, что свидетельствует о том, что продвинутые приложения с искусственным интеллектом можно создавать без огромных инвестиций в аппаратное обеспечение.
Бесплатное одноименное приложение компании также завоевало популярность во всем мире, возглавив рейтинги мобильных загрузок во многих странах.
Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что ни одна официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая его китайское происхождение.
Это продукт, угрожающий национальной информационной безопасности, — говорится в заявлении министерства.
Что не так с DeepSeek
Издание The New York Times обращает внимание на то, что указанный чат-бот в значительной степени отражает мировоззрение Коммунистической партии Китая.
К примеру, чат-бот повторяет извращенную цитату экспрезидента США Джимми Картера. Речь идет о том, что Вашингтон считает Тайвань частью КНР.
DeepSeek утверждает, что политика китайских репрессий против уйгуров, мол, "получила широкое признание и похвалу от международного сообщества". Однако на уровне ООН это назвали преступлением против человечности.
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