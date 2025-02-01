Тайвань запретил государственным учреждениям использовать DeepSeek
Категория
Мир
Дата публикации

Тайвань запретил государственным учреждениям использовать DeepSeek

DeepSeek
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Источник:  Bloomberg

Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологии китайского ШИ-стартапа DeepSeek, ссылаясь на соображения безопасности.

Главные тезисы

  • Тайвань запретил государственным учреждениям использовать технологии DeepSeek из-за возможности передачи конфиденциальной информации в правительство Китая.
  • DeepSeek вызывает тревогу из-за своей конкурентоспособности и открытого исходного кода, но сомнения в безопасности и дезинформации остаются.
  • Модель DeepSeek создана с минимальными затратами, что вызывает тревогу на фоне стремительного распространения дезинформации и отражения мировоззрения Коммунистической партии Китая.
  • Тайваньское Министерство цифровых технологий подчеркивает угрозу национальной информационной безопасности и рекомендует избегать использования DeepSeek для сохранения конфиденциальности данных.
  • Издание The New York Times указывает на дезинформацию, распространяемую DeepSeek, отражающую мировоззрение Коммунистической партии Китая и извращающую цитаты, вызывая волну критики и сомнений в легитимности использования приложения.

Тайвань запретил государственным учреждениям использовать DeepSeek

В январе DeepSeek выпустила новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, вызывая тревогу на международном уровне своей конкурентоспособностью с ведущими мировыми AI-ботами.

Модель DeepSeek была разработана и, похоже, обучена долею стоимости платформ конкурентов, что свидетельствует о том, что продвинутые приложения с искусственным интеллектом можно создавать без огромных инвестиций в аппаратное обеспечение.

Бесплатное одноименное приложение компании также завоевало популярность во всем мире, возглавив рейтинги мобильных загрузок во многих странах.

Но на пути роста DeepSeek уже появляются препятствия, поскольку правительства и бизнес рассматривают его потенциальные последствия для кибербезопасности и возможность того, что данные и другая информация, собранная компанией Ханчжоу, могут быть переданы правительству Китая.

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что ни одна официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая его китайское происхождение.

Это продукт, угрожающий национальной информационной безопасности, — говорится в заявлении министерства.

Что не так с DeepSeek

Издание The New York Times обращает внимание на то, что указанный чат-бот в значительной степени отражает мировоззрение Коммунистической партии Китая.

Специалисты решили проанализировать работу DeepSeek и пришли к выводу, что он не просто повторяет правительственную пропаганду КНР, но и активно распространяет ту же дезинформацию.

К примеру, чат-бот повторяет извращенную цитату экспрезидента США Джимми Картера. Речь идет о том, что Вашингтон считает Тайвань частью КНР.

DeepSeek утверждает, что политика китайских репрессий против уйгуров, мол, "получила широкое признание и похвалу от международного сообщества". Однако на уровне ООН это назвали преступлением против человечности.

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