Тайвань запретил всем своим государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологии китайского ШИ-стартапа DeepSeek, ссылаясь на соображения безопасности.

Тайвань запретил государственным учреждениям использовать DeepSeek

В январе DeepSeek выпустила новую платформу искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, вызывая тревогу на международном уровне своей конкурентоспособностью с ведущими мировыми AI-ботами.

Модель DeepSeek была разработана и, похоже, обучена долею стоимости платформ конкурентов, что свидетельствует о том, что продвинутые приложения с искусственным интеллектом можно создавать без огромных инвестиций в аппаратное обеспечение.

Бесплатное одноименное приложение компании также завоевало популярность во всем мире, возглавив рейтинги мобильных загрузок во многих странах.

Но на пути роста DeepSeek уже появляются препятствия, поскольку правительства и бизнес рассматривают его потенциальные последствия для кибербезопасности и возможность того, что данные и другая информация, собранная компанией Ханчжоу, могут быть переданы правительству Китая. Поделиться

Министерство цифровых технологий Тайваня заявило, что ни одна официальная или конфиденциальная информация не должна использоваться для запросов к DeepSeek, учитывая его китайское происхождение.

Это продукт, угрожающий национальной информационной безопасности, — говорится в заявлении министерства.

Что не так с DeepSeek

Издание The New York Times обращает внимание на то, что указанный чат-бот в значительной степени отражает мировоззрение Коммунистической партии Китая.

Специалисты решили проанализировать работу DeepSeek и пришли к выводу, что он не просто повторяет правительственную пропаганду КНР, но и активно распространяет ту же дезинформацию. Поделиться

К примеру, чат-бот повторяет извращенную цитату экспрезидента США Джимми Картера. Речь идет о том, что Вашингтон считает Тайвань частью КНР.