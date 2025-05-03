Коли Китай атакує Тайвань — прогноз адмірала Папаро

Існує висока ймовірність того, що армія КНР розпочне вторгнення в Тайвань у 2027 році. Однак тоді у США буде не так багато сил, щоб виграти у цій війні. Про це попередив головнокомандувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро.
Головні тези:
- США мають вагомі переваги над Китаєм, однак незабаром все може різко змінитися.
- КНР щорічно будує більше підводних човнів та військових кораблів ніж Штати.
Що буде з Тайванем
За словами Папаро, не можна ігнорувати той факт, що армія США має вагомі переваги над Китаєм у підводних можливостях, а також у космосі.
Однак уже зараз КНР активно створює системи озброєння, а це означає, що вже незабаром ситуація може різко змінитися.
Американський адмірал звертає увагу на те, що Китай випускає по два підводні човни на рік, тоді як США лише 1,4.
Як зазначає Папаро, китайська армія суттєво посилила свою активність за рік, відколи він обіймає свою посаду.
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