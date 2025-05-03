Коли Китай атакує Тайвань — прогноз адмірала Папаро

Існує висока ймовірність того, що армія КНР розпочне вторгнення в Тайвань у 2027 році. Однак тоді у США буде не так багато сил, щоб виграти у цій війні. Про це попередив головнокомандувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро.

Що буде з Тайванем

За словами Папаро, не можна ігнорувати той факт, що армія США має вагомі переваги над Китаєм у підводних можливостях, а також у космосі.

Однак уже зараз КНР активно створює системи озброєння, а це означає, що вже незабаром ситуація може різко змінитися.

Американський адмірал звертає увагу на те, що Китай випускає по два підводні човни на рік, тоді як США лише 1,4.

Ситуація з надводними кораблями ще гірша: Китай щорічно будує шість бойових військових кораблів, а США — лише 1,8. Поширити

Як зазначає Папаро, китайська армія суттєво посилила свою активність за рік, відколи він обіймає свою посаду.