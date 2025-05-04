Шольц залишає посаду канцлера — він звернувся до України та ЄС

Німецький лідер Олаф Шольц виступив з останньою промовою на посаді канцлера ФРН. Він закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи, попри усі виклики та загрози на міжнародній арені. За словами Шольца, Україна та Європа повинні зробити все можливе для повернення стійкого та справедливого миру в Україну.
Головні тези:
- Канцлер ФРН звернув увагу на жахливі авторитарні тенденції у світі.
- На тлі останніх подій Шольц закликав Україну та Європу не припиняти боротися за правду та свободу.
Шольц не забув згадати про Україну під час останньої промови
Що важливо розуміти, 6 травня німецький канцлер офіційно складе повноваження.
Своє останнє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України та авторитарними тенденціями, що простежуються по всьому світу.
Він звернув увагу на те, що на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію.
За словами німецького лідера, жахливим є той факт, що російський диктатор Володимир Путін "знову приніс війну в Європу".
На цьому тлі Шольц закликав Україну та ЄС не миритися з цим фактом.
Канцлер ФРН зазначив, що Європа — це втілення свободи, демократії та правової держави, та є "противагою кривавим жахіттям війни".
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