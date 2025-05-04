Шольц залишає посаду канцлера — він звернувся до України та ЄС

Німецький лідер Олаф Шольц виступив з останньою промовою на посаді канцлера ФРН. Він закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи, попри усі виклики та загрози на міжнародній арені. За словами Шольца, Україна та Європа повинні зробити все можливе для повернення стійкого та справедливого миру в Україну.

Шольц не забув згадати про Україну під час останньої промови

Що важливо розуміти, 6 травня німецький канцлер офіційно складе повноваження.

Своє останнє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України та авторитарними тенденціями, що простежуються по всьому світу.

Він звернув увагу на те, що на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію.

Один із найважливіших уроків із війни, розв'язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків — це наше глибоке переконання у тому, що наш континент, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому. Олаф Шольц Канцлер ФРН

За словами німецького лідера, жахливим є той факт, що російський диктатор Володимир Путін "знову приніс війну в Європу".

На цьому тлі Шольц закликав Україну та ЄС не миритися з цим фактом.