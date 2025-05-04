Шольц залишає посаду канцлера — він звернувся до України та ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

Шольц залишає посаду канцлера — він звернувся до України та ЄС

Шольц не забув згадати про Україну під час останньої промови
Read in English
Джерело:  DW

Німецький лідер Олаф Шольц виступив з останньою промовою на посаді канцлера ФРН. Він закликав до збереження об'єднаної та мирної Європи, попри усі виклики та загрози на міжнародній арені. За словами Шольца, Україна та Європа повинні зробити все можливе для повернення стійкого та справедливого миру в Україну.

Головні тези:

  • Канцлер ФРН звернув увагу на жахливі авторитарні тенденції у світі.
  • На тлі останніх подій Шольц закликав Україну та Європу не припиняти боротися за правду та свободу.

Шольц не забув згадати про Україну під час останньої промови

Що важливо розуміти, 6 травня німецький канцлер офіційно складе повноваження.

Своє останнє звернення Шольц пов'язав із війною Росії проти України та авторитарними тенденціями, що простежуються по всьому світу.

Він звернув увагу на те, що на Німеччині лежить особлива відповідальність через її історію.

Один із найважливіших уроків із війни, розв'язаної німцями, з нацистського режиму терору, з убивства мільйонів безневинних жінок, дітей і чоловіків — це наше глибоке переконання у тому, що наш континент, що ми, європейці, маємо раз і назавжди залишити війни між нашими народами в минулому.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

За словами німецького лідера, жахливим є той факт, що російський диктатор Володимир Путін "знову приніс війну в Європу".

На цьому тлі Шольц закликав Україну та ЄС не миритися з цим фактом.

Канцлер ФРН зазначив, що Європа — це втілення свободи, демократії та правової держави, та є "противагою кривавим жахіттям війни".

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Китай атакує Тайвань — прогноз адмірала Папаро
Що буде з Тайванем
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Примирення з Україною неминуче". Путін виступив з цинічною заявою
Путін знову заговорив про “примирення” війни
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан накинувся на Зеленського після його звернення до Угорщини
Орбан загострює конфлікт із Зеленським

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?