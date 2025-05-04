Орбан накинувся на Зеленського після його звернення до Угорщини

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан вперше публічно відповів на критику з боку українського лідера Володимира Зеленського. Як відомо, останній дорікнув проросійському політику через перешкоджання вступу України в ЄС.

Орбан загострює конфлікт із Зеленським

Як уже згадувалося раніше, нещодавно президент України жорстко розкритикував угорського лідера, а також додав, що той робить "дуже небезпечні речі".

Володимир Зеленський також озвучив припущення, що дії Віктора Орбана щодо блокування вступу України в ЄС безпосередньо повʼязані з втягуванням Києва у внутрішньополітичну боротьбу на тлі прийдешніх виборів 2026 року.

Глава угорського уряду не забарився з відповіддю:

Вчора президент Зеленський звернувся до угорського народу. Пане президенте! Те, що думає угорський народ, не вирішують президент у Києві чи бюрократи в Брюсселі. Віктор Орбан Глава уряду Угорщини

Він також цинічно почав стверджувати, що без дозволу Угорщини ніколи не станеться приєднання України до європейської родини.

За словами проросійського політика, кожний угорський громадянин матиме право висловити свою думку з цього питання.

Подобається вам це чи ні: так ми робимо тут, — заявив він. Поширити