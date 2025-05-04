Орбан накинувся на Зеленського після його звернення до Угорщини

Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан вперше публічно відповів на критику з боку українського лідера Володимира Зеленського. Як відомо, останній дорікнув проросійському політику через перешкоджання вступу України в ЄС.
Головні тези:
- Орбан не втомлюється виступати з цинічними заявами та погрозами на адресу Зеленського й українців.
- Він не вірить, що Україна стане членом ЄС без дозволу Угорщини.
Орбан загострює конфлікт із Зеленським
Як уже згадувалося раніше, нещодавно президент України жорстко розкритикував угорського лідера, а також додав, що той робить "дуже небезпечні речі".
Володимир Зеленський також озвучив припущення, що дії Віктора Орбана щодо блокування вступу України в ЄС безпосередньо повʼязані з втягуванням Києва у внутрішньополітичну боротьбу на тлі прийдешніх виборів 2026 року.
Глава угорського уряду не забарився з відповіддю:
Він також цинічно почав стверджувати, що без дозволу Угорщини ніколи не станеться приєднання України до європейської родини.
За словами проросійського політика, кожний угорський громадянин матиме право висловити свою думку з цього питання.
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