Угорський прем'єр Віктор Орбан почав публічно втручатися в політику Німеччини та накинувся з докорами на владу країни через її нещодавнє офіційне рішення. Йдеться про те, що Федеральне відомство із захисту конституції ФРН класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську.
Головні тези:
- Партія “Альтернатива для Німеччини” є відомою проросійською політичною силою.
- Венс та Рубіо також виступили з публічною критикою влади Німеччини.
Орбан висловив свої претензії владі Німеччини
Угорський лідер вирішив не добирати слів, щоб висловити своє невдоволення рішенням ФРН.
На тлі останніх подій він вирішив підтримати лідерку "АдН" Алісу Вайдель, написавши, що вона "може розраховувати" на підтримку Угорщини.
Вайдель висловила вдячність Орбану у Х "за слова підтримки" та пообіцяла, що "незважаючи на перешкоди "АдН" продовжуватиме свій шлях на благо нашої країни".
Що важливо розуміти, "Альтернатива для Німеччини" (АдН) є проросійською політичною силою, тому рішення влади ФРН є цілком логічним.
До прикладу, очільник Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль попередив, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, буде розглядти питання про заборону цієї партії.
Однак такий розвиток подій не влаштовує команду президента США Дональда Трампа.
Так, 3 травня віцепрезидент США Джей Ді Венс та глава Держдепу Марко Рубіо публічно звинуватили Німеччину в "тиранії".
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