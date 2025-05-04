"Що, в біса, відбувається?". Орбан влаштував новий гучний скандал

Угорський прем'єр Віктор Орбан почав публічно втручатися в політику Німеччини та накинувся з докорами на владу країни через її нещодавнє офіційне рішення. Йдеться про те, що Федеральне відомство із захисту конституції ФРН класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську.

Орбан висловив свої претензії владі Німеччини

Угорський лідер вирішив не добирати слів, щоб висловити своє невдоволення рішенням ФРН.

Що, в біса, відбувається в Німеччині? — обурився Орбан у короткому дописі. Поширити

На тлі останніх подій він вирішив підтримати лідерку "АдН" Алісу Вайдель, написавши, що вона "може розраховувати" на підтримку Угорщини.

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Вайдель висловила вдячність Орбану у Х "за слова підтримки" та пообіцяла, що "незважаючи на перешкоди "АдН" продовжуватиме свій шлях на благо нашої країни".

Що важливо розуміти, "Альтернатива для Німеччини" (АдН) є проросійською політичною силою, тому рішення влади ФРН є цілком логічним.

До прикладу, очільник Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль попередив, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, буде розглядти питання про заборону цієї партії.

Однак такий розвиток подій не влаштовує команду президента США Дональда Трампа.