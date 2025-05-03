США публічно звинуватили Німеччину в тиранії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та шеф американської дипломатії Марко Рубіо звинуватили Німеччину в "тиранії" через її рішення визнати ультраправу проросійську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) правоекстремістською.

Назріває новий конфлікт між США та Німеччиною

Своїм невдоволенням першим поділився очільник Держдепу США Марко Рубіо.

Останній почав стверджувати, що Німеччина дала спецслужбам повноваження зі спостереження за опозицією.

Це не демократія — це прихована тиранія. По-справжньому екстремістською є не АдН, яка на останніх виборах посіла друге місце, а смертоносна відкрита міграційна політика істеблішменту, яку АдН відкидає. Марко Рубіо Глава Держдепу США

З окремою заявою з цього приводу виступив і віце-президент США Джей Ді Венс.

Він почав стверджувати, що саме АдН нібито є найпопулярнішою партією Німеччини.

Тепер бюрократи намагаються її знищити. (...) Захід разом зніс Берлінський мур, але тепер його знову побудовано — не Радами і не росіянами, а німецьким істеблішментом, — бідкається Венс. Поширити

Журналісти звертають увагу на те, що віцепрезидент США багато разів висловлював підтримку АдН.