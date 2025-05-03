США публічно звинуватили Німеччину в тиранії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та шеф американської дипломатії Марко Рубіо звинуватили Німеччину в "тиранії" через її рішення визнати ультраправу проросійську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) правоекстремістською.
Головні тези:
- 2 травня Агентство внутрішньої розвідки Німеччини визнало АдН екстремістською організацією, що загрожує демократії.
- Рубіо та Венс на цьому тлі не приховують свою проросійську позицію.
Назріває новий конфлікт між США та Німеччиною
Своїм невдоволенням першим поділився очільник Держдепу США Марко Рубіо.
Останній почав стверджувати, що Німеччина дала спецслужбам повноваження зі спостереження за опозицією.
З окремою заявою з цього приводу виступив і віце-президент США Джей Ді Венс.
Він почав стверджувати, що саме АдН нібито є найпопулярнішою партією Німеччини.
Журналісти звертають увагу на те, що віцепрезидент США багато разів висловлював підтримку АдН.
Загалом його вважають послідовним союзником цієї проросійської політичної сили.
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