США публічно звинуватили Німеччину в тиранії
Категорія
Світ
Дата публікації

США публічно звинуватили Німеччину в тиранії

Назріває новий конфлікт між США та Німеччиною
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Джерело:  online.ua

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та шеф американської дипломатії Марко Рубіо звинуватили Німеччину в "тиранії" через її рішення визнати ультраправу проросійську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) правоекстремістською.

Головні тези:

  • 2 травня Агентство внутрішньої розвідки Німеччини визнало АдН екстремістською організацією, що загрожує демократії. 
  • Рубіо та Венс на цьому тлі не приховують свою проросійську позицію.

Назріває новий конфлікт між США та Німеччиною

Своїм невдоволенням першим поділився очільник Держдепу США Марко Рубіо.

Останній почав стверджувати, що Німеччина дала спецслужбам повноваження зі спостереження за опозицією.

Це не демократія — це прихована тиранія. По-справжньому екстремістською є не АдН, яка на останніх виборах посіла друге місце, а смертоносна відкрита міграційна політика істеблішменту, яку АдН відкидає.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

З окремою заявою з цього приводу виступив і віце-президент США Джей Ді Венс.

Він почав стверджувати, що саме АдН нібито є найпопулярнішою партією Німеччини.

Тепер бюрократи намагаються її знищити. (...) Захід разом зніс Берлінський мур, але тепер його знову побудовано — не Радами і не росіянами, а німецьким істеблішментом, — бідкається Венс.

Журналісти звертають увагу на те, що віцепрезидент США багато разів висловлював підтримку АдН.

Загалом його вважають послідовним союзником цієї проросійської політичної сили.

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