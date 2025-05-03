Медведєв цинічно погрожує Україні через відкинуту пропозицію Путіна про "перемир'я"

Медведєв цинічно погрожує Україні знищенням

Так, приводом до чергового “потоку свідомості” одіозного російського політика стала відкинута Україною пропозиція нелегітимного президента РФ Володимири Путіна про “перемир’я” до 9 травня.

Медведєв назвав позицію України “словесною провокацією” та пригрозив Україні знищенням.

Зеленський розуміє, що у разі реальної провокації на День Перемоги ніхто не гарантує, що у Києві настане 10 травня. Поширити

Раніше президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами зауважив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня, оскільки російська сторона самостійно може вчиняти щодо гостей будь-які дії та перекладати вину за це на Україну, а українська своєю чергою не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ.

Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас. Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з погляду безпеки відвідувати РФ. А якщо ви це робите — не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський додав, що Україна точно не несе ніякої відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії.