Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія повинна активно просувати ідею своєї незамінності для України на культурному, мовному та політичному рівнях. Бо інакше Україна нібито може втратити своє місце на карті світу.

Медведєв цинічно лякає Україну за небажання дружити з РФ

Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Міжнародне життя"

За словами Медведєва, політика дружби з Росією допоможе жителям України побудувати державу, позбавлену "мороку українства".

Медведєв зазначив, що українці нині стоять перед вибором: чи залишитися з Росією, чи зникнути з карти світу. Він цинічно стверджує, що для досягнення цього українцям слід визнати свою приналежність до "загальноросійського проєкту".

Сьогодні перед Україною стоїть вибір — бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу. При цьому українцям не потрібно класти ''ні душу, ні тіло'' за свою свободу. Їм слід втихомирити гординю ''інакшості'', відмовитися від протиставлення себе загальноросійському проєкту і вигнати демонів політичного українства, — брехливо наголосив він.

Заступник голови Ради безпеки Росії також підкреслив, що нібито подальше дотримання "агресивного русофобського курсу" з боку України може призвести до того, що вона "зникне з карти світу назавжди".

Медведєв знову вдався до погроз ядерним ударом по Києву

Кремль повернувся до риторики погроз ядерною війною, прагнучи запобігти зняттю заборони на ракетні удари вглиб Росії. Відповідну заяву зробив Дмитро Медведєв.

Спершу він поскаржився на те, що Захід не сприймає серйозно постійні погрози з Москви — явні та завуальовані. Зокрема Медведєва засмучує, що Захід не вірить у можливість застосування Москвою ядерної зброї, оскільки самій Росії це не принесе нічого хорошого.