Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна активно продвигать идею своей незаменимости для Украины на культурном, языковом и политическом уровнях. Иначе Украина якобы может потерять свое место на карте мира.

Медведев цинично пугает Украину за нежелание дружить с РФ

Об этом он заявил в интервью журналу "Международная жизнь"

По словам Медведева, политика дружбы с Россией поможет жителям Украины построить государство, лишенное "мрака украинства".

Медведев отметил, что украинцы сейчас стоят перед выбором: остаться ли с Россией или исчезнуть с карты мира. Он цинично утверждает, что для достижения этого украинцам следует признать свою принадлежность к "общероссийскому проекту".

Сегодня перед Украиной стоит выбор быть с Россией или совсем исчезнуть с карты мира. При этом украинцам не нужно класть "ни душу, ни тело" за свою свободу. Им следует утихомирить гордыню ''иначести'', отказаться от противопоставления себя общероссийскому проекту и изгнать демонов политического украинства, — лживо подчеркнул он.

Заместитель председателя Совбеза России также подчеркнул, что якобы дальнейшее соблюдение "агрессивного русофобского курса" со стороны Украины может привести к тому, что он "исчезнет с карты мира навсегда".

Медведев снова прибег к угрозам ядерным ударом по Киеву

Кремль вернулся к риторике угроз ядерной войной, стремясь предотвратить снятие запрета на ракетные удары вглубь России. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Медведев.

Сначала он пожаловался, что Запад не воспринимает серьезно постоянные угрозы из Москвы — явные и завуалированные. В частности, Медведева огорчает, что Запад не верит в возможность применения Москвой ядерного оружия, поскольку самой России это не принесет ничего хорошего.