Медведев в панике начал угрожать Украине из-за наступления ВСУ на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

Медведев в панике начал угрожать Украине из-за наступления ВСУ на Курщине

Медведев в панике начал угрожать Украине из-за наступления ВСУ на Курщине
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Источник:  online.ua

Заместитель главы Совбеза РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что после атаки ВСУ на Курскую область РФ война должна приобрести "открыт экстерриториальный характер".

Главные тезисы

 

  • Институт изучения войны выявил различия в версиях событий между РФ и Украиной по поводу прорыва границы в Курской области.
  • Медведев в очередной раз начал угрожать Украине и ее партнерам "возмездием".
  • Специалисты подтверждают передвижение украинских войск внутрь российской территории.

Медведев отреагировал на события в Курской области РФ

Соратник российского диктатора Путина заявил, что Силы обороны, зайдя на территорию Курской области, пытаются разредить боевые порядки РФ на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород.

Причины и цели террористической операции укронацистов в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и выполнить то, что НГШ В. Герасимов пообещал верховному главнокомандующему — беспощадно разгромить и уничтожить врага, — заявляет скандальный заместитель главы Совбеза РФ.

Медведев также заявил, что после атаки ВСУ на Курскую область РФ война должна приобрести "открыт экстерриториальный характер". Он также пригрозил "дойти в Киев".

С этого момента СВО должно приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возвращению наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока существующей Украины. В Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев. В Киев и дальше.

Медведев заявил, что якобы действия Украины в Курской области РФ теперь "должны снять с этой темы какие-либо табу" и что якобы теперь об этом "можно и нужно говорить открыто, без стыда и дипломатических реверансов".

Он также в очередной раз начал угрожать Украине и ее партнерам "возмездием".

Пусть это осознают все, включая английские уроды: мы остановимся только тогда, когда будем считать это приемлемым и выгодным, — заявил Медведев.

Что известно о событиях на Курщине

6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.

Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.

Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от власти и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.

На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации.

Специалисты ISW, проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.

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