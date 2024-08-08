Медведев в панике начал угрожать Украине из-за наступления ВСУ на Курщине

Заместитель главы Совбеза РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев заявил, что после атаки ВСУ на Курскую область РФ война должна приобрести "открыт экстерриториальный характер".
Главные тезисы
- Институт изучения войны выявил различия в версиях событий между РФ и Украиной по поводу прорыва границы в Курской области.
- Медведев в очередной раз начал угрожать Украине и ее партнерам "возмездием".
- Специалисты подтверждают передвижение украинских войск внутрь российской территории.
Медведев отреагировал на события в Курской области РФ
Соратник российского диктатора Путина заявил, что Силы обороны, зайдя на территорию Курской области, пытаются разредить боевые порядки РФ на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород.
Медведев также заявил, что после атаки ВСУ на Курскую область РФ война должна приобрести "открыт экстерриториальный характер". Он также пригрозил "дойти в Киев".
Медведев заявил, что якобы действия Украины в Курской области РФ теперь "должны снять с этой темы какие-либо табу" и что якобы теперь об этом "можно и нужно говорить открыто, без стыда и дипломатических реверансов".
Он также в очередной раз начал угрожать Украине и ее партнерам "возмездием".
Что известно о событиях на Курщине
6 августа российские Телеграмм-каналы информировали со ссылкой на провоенные паблики о якобы боях в пограничных РФ. Также отмечалось, что на территорию Курской области якобы "вторглись" украинские военные.
Официальных заявлений на этот счет ВСУ не делали.
Институт изучения войны (ISW), проанализировав сообщения России о попытках прорыва границы в Курской области, пришел к выводу, что версии событий от власти и министерства обороны РФ и ФСБ отличаются.
На вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ был введен режим чрезвычайной ситуации.
Специалисты ISW, проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
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