Заступник глави Радбезу РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив, що після атаки ЗСУ на Курську область РФ війна має набути "відкрито екстериторіального характеру".

Медведєв відреагував на події в Курській області РФ

Соратник російського диктатора Путіна заявив, що Сили оборони, зайшовши на територію Курської області, намагаються розрідити бойові порядки РФ на основній лінії протистояння, відтягнувши частину сил до Курська і Бєлгорода.

Причини і цілі терористичної операції укронацистів у Курській області вже детально і об'єктивно відображені в аналітиці. Необхідно винести серйозний урок з того, що сталося, і виконати те, що НГШ В. Герасимов пообіцяв верховному головнокомандувачу — нещадно розгромити і знищити ворога, — заявляє скандальний заступник глави Радбезу РФ. Поширити

Медведєв також заявив, що після атаки ЗСУ на Курську область РФ війна має набути "відкрито екстериторіального характеру". Він також котре пригрозив “дійти до Києва”.

З цього моменту СВО має набути відкрито екстериторіального характеру. Це вже не просто операція з повернення наших офіційних територій і покарання нацистів. Можна і потрібно йти на землі поки що існуючої України. До Одеси, до Харкова, до Дніпропетровська, до Миколаєва. До Києва і далі. Поширити

Медведєв заявив, що нібито дії України в Курській області РФ тепер "повинні зняти з цієї теми будь-які табу" і що нібито тепер про це "можна і потрібно говорити відкрито, без сорому і дипломатичних реверансів".

Він також вкотре почав погрожувати Україні і її партнерам "відплатою".

Нехай це усвідомлюють усі, включно з англійськими виродками: ми зупинимося тільки тоді, коли вважатимемо для себе це прийнятним і вигідним, — заявив Медведєв. Поширити

Що відомо про події на Курщині

6 серпня російські Телеграм-канали інформували з посиланням на провоєнні пабліки про начебто бої в прикордонні РФ. Також зазначалося, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.

Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.

Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення Росії щодо спроб прориву кордону в Курській області, дійшов висновку, що версії подій від місцевої влади та міністерства оборони РФ і ФСБ різняться.

На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.

Фахівці ISW, проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.