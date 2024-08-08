Медведєв в паніці почав погрожувати Україні через наступ ЗСУ на Курщині

Заступник глави Радбезу РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв заявив, що після атаки ЗСУ на Курську область РФ війна має набути "відкрито екстериторіального характеру".
Головні тези:
- Медведєв погрожує Україні “відплатою” через атаку ЗСУ на Курську область.
- За даними аналітиків, українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області РФ.
- На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
Медведєв відреагував на події в Курській області РФ
Соратник російського диктатора Путіна заявив, що Сили оборони, зайшовши на територію Курської області, намагаються розрідити бойові порядки РФ на основній лінії протистояння, відтягнувши частину сил до Курська і Бєлгорода.
Медведєв також заявив, що після атаки ЗСУ на Курську область РФ війна має набути "відкрито екстериторіального характеру". Він також котре пригрозив “дійти до Києва”.
Медведєв заявив, що нібито дії України в Курській області РФ тепер "повинні зняти з цієї теми будь-які табу" і що нібито тепер про це "можна і потрібно говорити відкрито, без сорому і дипломатичних реверансів".
Він також вкотре почав погрожувати Україні і її партнерам "відплатою".
Що відомо про події на Курщині
6 серпня російські Телеграм-канали інформували з посиланням на провоєнні пабліки про начебто бої в прикордонні РФ. Також зазначалося, що на територію Курської області нібито "вторглися" українські військові.
Офіційних заяв з цього приводу ЗСУ не робили.
Інститут вивчення війни (ISW), проаналізувавши повідомлення Росії щодо спроб прориву кордону в Курській області, дійшов висновку, що версії подій від місцевої влади та міністерства оборони РФ і ФСБ різняться.
На другу добу після прориву кордону у Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації.
Фахівці ISW, проаналізувавши зібрані дані, підтверджують просування нібито українських військ до 10 кілометрів углиб російської Курської області.
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