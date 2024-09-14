Медведев снова запугивает мир "ядерным ответом" по Украине

Россия пытается всеми силами не допустить снятия ограничений по ударам западными ракетами вглубь РФ. Так что одиозный заместитель главы Совбеза РФ и экс-президент Дмитрий Медведев начал пугать Украину и мир ядерным ударом по Киеву.

Медведев снова прибег к угрозам ядерным ударом по Киеву

Кремль вернулся к риторике угроз ядерной войной, стремясь предотвратить снятие запрета на ракетные удары вглубь России. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Медведев.

Сначала он пожаловался, что Запад не воспринимает серьезно постоянные угрозы из Москвы — явные и завуалированные. В частности, Медведева огорчает, что Запад не верит в возможность применения Москвой ядерного оружия, поскольку самой России это не принесет ничего хорошего.

Что тут скажешь: ядерный конфликт действительно никому не нужен. Это очень плохая история с трудным результатом. (...) Однако надменные англосаксонские недоноски не хотят признать одного: любому терпению приходит конец. (…) И вот тогда все. Гигантское серое расплавленное пятно на месте матери городов русских. Holy shit! Это невозможно, но это произошло, — написал Медведев. Поделиться

Какие выгоды и какие последствия принесет России уничтожение Киева вместе с населением, Медведев снова забыл вспомнить.

Запад может снять ограничения на глубокие удары по РФ

В последние дни резко активизировались разговоры о том, что Запад может снять запрет для Украины на удары западными ракетами вглубь российской территории.

В частности, по данным The Guardian, запрет, возможно, уже снят, просто об этом не объявляют публично.

Нелегитимный президент России Владимир Путин боится разрешений для Украины от стран-партнеров бить по территории РФ западным дальнобойным оружием, поэтому цинично заявил, что это якобы будет означать "прямое участие стран НАТО в войне в Украине".

Диктатор РФ считает, что Украина не сможет наносить поражение современными высокоточными системами большой дальности западного производства, поскольку это, мол, возможно только при использовании разведданных со спутников, которых у украинской армии нет.

Глава Кремля заявил, что вносить полетные задачи в системы могут только военнослужащие стран НАТО.

Поэтому, согласно своей извращенной логике, он считает разрешение Украине бить западным оружием по России "принятием решения о непосредственном участии стран НАТО, США, европейских стран в войне в Украине".