Росія намагається всіма силами не допустити зняття обмежень на удари західними ракетами вглиб РФ. Тож одіозний заступник глави Радбезу РФ та експрезидент Дмитро Медведєв почав лякати Україну та світ ядерним ударом по Києву.

Медведєв знову вдався до погроз ядерним ударом по Києву

Кремль повернувся до риторики погроз ядерною війною, прагнучи запобігти зняттю заборони на ракетні удари вглиб Росії. Відповідну заяву зробив Дмитро Медведєв.

Спершу він поскаржився на те, що Захід не сприймає серйозно постійні погрози з Москви — явні та завуальовані. Зокрема Медведєва засмучує, що Захід не вірить у можливість застосування Москвою ядерної зброї, оскільки самій Росії це не принесе нічого хорошого.

Що тут скажеш: ядерний конфлікт дійсно нікому не потрібен. Це дуже погана історія з важким результатом. (...) Однак пихаті англосаксонські недоноски не хочуть визнати одного: будь-якому терпінню приходить кінець. (...) І ось тоді все. Гігантська сіра розплавлена пляма на місці матері міст русских. Holy shit! Це неможливо, але це сталося, — написав Медведєв. Поширити

Які вигоди і які наслідки принесе для Росії знищення Києва разом із населенням, Медведєв знову забув згадати.

Захід може зняти обмеження на глибокі удари по РФ

Останніми днями різко активізувалися розмови про те, що Захід може зняти заборону для України на удари західними ракетами вглиб російської території.

Зокрема за даними The Guardian, заборону, можливо, вже знято, просто про це не оголошують публічно.

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін боїться дозволів для України від країн-партнерів бити по території РФ західною далекобійною зброєю, тому цинічно заявив, що це нібито означатиме “пряму участь країн НАТО у війні в Україні”.

Диктатор РФ вважає, що Україна не зможе завдавати ураження сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва, оскільки це, мовляв, можливо лише за умови використання розвідданих із супутників, яких українська армія не має.

Очільник Кремля заявив, що вносити польотні завдання в системи можуть тільки військовослужбовці країн НАТО.

Тому, згідно зі своєю перекрученою логікою, він вважає дозвіл Україні бити західною зброєю по Росії “ухваленням рішення про безпосередню участь країн НАТО, США, європейських країн у війні в Україні".