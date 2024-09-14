Медведєв знову залякує світ "ядерною відповіддю" по Україні

Росія намагається всіма силами не допустити зняття обмежень на удари західними ракетами вглиб РФ. Тож одіозний заступник глави Радбезу РФ та експрезидент Дмитро Медведєв почав лякати Україну та світ ядерним ударом по Києву.
Головні тези:
- Кремль знову вдається до погроз ядерним ударом.
- Медведєв скаржиться, що Захід не сприймає серйозно постійні погрози з Москви ядерною зброєю.
- Одіозний російський політик лякає Україну ядерним ударом по Києву.
Медведєв знову вдався до погроз ядерним ударом по Києву
Кремль повернувся до риторики погроз ядерною війною, прагнучи запобігти зняттю заборони на ракетні удари вглиб Росії. Відповідну заяву зробив Дмитро Медведєв.
Спершу він поскаржився на те, що Захід не сприймає серйозно постійні погрози з Москви — явні та завуальовані. Зокрема Медведєва засмучує, що Захід не вірить у можливість застосування Москвою ядерної зброї, оскільки самій Росії це не принесе нічого хорошого.
Які вигоди і які наслідки принесе для Росії знищення Києва разом із населенням, Медведєв знову забув згадати.
Захід може зняти обмеження на глибокі удари по РФ
Останніми днями різко активізувалися розмови про те, що Захід може зняти заборону для України на удари західними ракетами вглиб російської території.
Зокрема за даними The Guardian, заборону, можливо, вже знято, просто про це не оголошують публічно.
Нелегітимний президент Росії Володимир Путін боїться дозволів для України від країн-партнерів бити по території РФ західною далекобійною зброєю, тому цинічно заявив, що це нібито означатиме “пряму участь країн НАТО у війні в Україні”.
Диктатор РФ вважає, що Україна не зможе завдавати ураження сучасними високоточними системами великої дальності західного виробництва, оскільки це, мовляв, можливо лише за умови використання розвідданих із супутників, яких українська армія не має.
Очільник Кремля заявив, що вносити польотні завдання в системи можуть тільки військовослужбовці країн НАТО.
Тому, згідно зі своєю перекрученою логікою, він вважає дозвіл Україні бити західною зброєю по Росії “ухваленням рішення про безпосередню участь країн НАТО, США, європейських країн у війні в Україні".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-