Заступник глави Радбезу РФ та колишній російський президент Дмитро Медведєв цинічно розмріявся про повну окупацію України.
Головні тези:
- Медведєв цинічно закликає до повної окупації України та видає образи на адресу української влади.
- Російський політик розглядає різні сценарії переговорів, проте вбачає лише повну окупацію України як вигідний варіант для Росії.
- Медведєв прогнозує можливість нового майдану у випадку відмови України від членства в НАТО та розгортання радикальної влади.
- Політик обговорює можливі наслідки такої ситуації, включно з капітуляцією та втратою ресурсів на підтримку конфлікту.
- Його заяви спрямовані на підтримку російської агресії та переконання в необхідності остаточного розчавлення української влади.
Медведєв продовжує марити повною окупацією України
Зокрема Медведєв зухвало питається, чи погодиться Україна на переговори з Росією.
При цьому заступник глави Радбезу країни-агресорки в черговий раз виступив із образами на адресу президента Володимира Зеленського.
При цьому Медведєв заявив, що сценарій досягнення домовленностей між Україною та Росією за умови підтримки Заходом Києва фактично нереальний.
Однак, на думку Медведєва, у разі обрання іншого президента США можуть мати місце "нові ноти в рішучості" української еліти, яка "може почати переговори, поставивши військові дії на паузу".
Він заявив, що Україна продовжує відкидати умови країни-агресорки.
Медведєв бачить лише повну окупацію України
При цьому Медведєв припускає, що навіть у разі відмови України від перспектив членства в НАТО, в Києві почнеться новий майдан.
Він упевнений, що за такого вигаданого ним розкладу в Україні буде створено "помірний політичний режим", але і це не буде кінцем військової операції Росії.
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