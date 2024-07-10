Медведєв продовжує марити повною окупацією України

Зокрема Медведєв зухвало питається, чи погодиться Україна на переговори з Росією.

При цьому заступник глави Радбезу країни-агресорки в черговий раз виступив із образами на адресу президента Володимира Зеленського.

При цьому Медведєв заявив, що сценарій досягнення домовленностей між Україною та Росією за умови підтримки Заходом Києва фактично нереальний.

Однак, на думку Медведєва, у разі обрання іншого президента США можуть мати місце "нові ноти в рішучості" української еліти, яка "може почати переговори, поставивши військові дії на паузу".

Питання в тому, чи вигідно це Росії? Вважаю, що категорично ні. Наша країна на різноманітних майданчиках неодноразово заявляла про готовність повернутися до переговорів тільки на наших же умовах. Вони прості - визнання результатів СВО, зафіксованих у Конституції Росії, і відмова від прийому України в Альянс. Востаннє про це сказав Президент Росії, виступаючи в МЗС, - заявляє скандальний заступник глави Радбезу РФ. Поширити

Він заявив, що Україна продовжує відкидати умови країни-агресорки.

Медведєв бачить лише повну окупацію України

При цьому Медведєв припускає, що навіть у разі відмови України від перспектив членства в НАТО, в Києві почнеться новий майдан.

Він змете нинішню хунту і приведе до влади ще більш радикальну. І ось тоді, як не дивно, можуть скластися умови для переговорів, включно з питанням капітуляції. Допомагати явним екстремістам західному Альянсу буде набагато складніше. До того ж доведеться відкрито визнати, що сотні мільярдів грошей їхніх платників податків пішли прахом. І Вашингтон із товаришами примусить нацистів у Києві до визнання підсумків війни, - заявляє Медведєв. Поширити

Він упевнений, що за такого вигаданого ним розкладу в Україні буде створено "помірний політичний режим", але і це не буде кінцем військової операції Росії.