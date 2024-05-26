Порція радіоактивного попелу. Медведєв знову погрожує Заходу світовою війною

Заступник голови РНБО Росії, експрезидент РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо удару по позиціях РФ в Україні

Медведєв погрожує Варшаві “порцією радіоактивного попелу”

Одіозний Дмитро Медведєв відгукнувся на заяву Сікорського у мережі Х.

The Polish counterpart of a weird outlandish creature called Blinken, with a much more sonorous surname Sikorski, apparently, has decided to scare his own masters.

He has stated: “The Americans have told the Russians that if you explode a nuke, even if it doesn’t kill anybody,… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 26, 2024

За словами Медведєва, Сікорський відповідною заявою "вирішив налякати власних господарів". Крім цього, західних політиків він назвав "янкі", а польського міністра "дивною істотою".

Попадання американців по наших цілях означатиме початок світової війни, і міністр закордонних справ навіть такої країни, як Польща, повинен це розуміти.

Водночас він пригрозив Польщі "порцією радіоактивного попелу": "Варшава не залишиться осторонь і обов’язково отримає свою порцію радіоактивного попелу. Це те, чого ти справді хочеш?".

Сікорський підтримав дозвіл на удари України по РФ західною зброєю

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський підтримав пропозицію дозволити Україні завдавати удари західною зброєю по території РФ.

Про це польський міністр сказав в інтерв’ю The Guardian.

Він зазначив, що Європа повинна навчитися краще грати в гру на ескалацію, змушуючи російського правителя Владіміра Путіна здогадуватися про свої наміри.

Відповідаючи на запитання, чи допустимо, щоб Україна завдавала ударів по військових об'єктах на території Росії, Сікорський підкреслив:

Росіяни завдають ударів по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в Ростові-на-Дону. Окрім того, що Росія не використовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує. Поширити

За його словами, постійне проголошення того, "якою є наша власна червона лінія, лише спонукає Москву пристосовувати свої ворожі дії до наших постійно мінливих самообмежень".