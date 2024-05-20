Медведєв зухвало погрожує Зеленському судом

Медведєв погрожує Зеленському судом і терором

Дмитро Медведєв у відповіді на запитання агенції ТАСС знову істерично заявив про нелегітимність Зеленського як президента.

Одіозний російський політик назвав очільника України головою ворожого Росії політичного режиму, який веде з ними війну.

А керівники країн, які ведуть війну, завжди розглядаються як правомірна військова ціль. Для нас він і так військовий злочинець і втрата офіційного статусу нічого не змінює. Хоча він, як і будь-який його наступник (хоча про юридичне спадкоємство говорити тут не доводиться), може виступити стороною, яка підпише акт про беззастережну капітуляцію. Як, наприклад, це зробили Альфред Йодль чи Вільгельм Кейтель від імені фашистської Німеччини та її збройних сил. Поширити

Медведєв розмріявся про затримання Зеленського та “віддання його під суд за злочини проти громадян Росії та українців. У разі неможливості доставки такого злочинця повинні застосовуватися правила, які практикуються для терористів. Саме така доля спіткала духовного вчителя Зеленського — Степана Бандеру”.

Медведєв зажадав об’єднання РФ та України

Як цинічно зазначив поплічник Путіна, щоб досягти так званого "консенсусу з міжнародною спільнотою" Україна, мовляв, повинна:

оголосити про "повну і беззастережну капітуляцію",

"провести демілітаризацію",

"відправити у відставку всі конституційні органи влади",

"негайно провести вибори до тимчасового парламенту".