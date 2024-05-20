Медведєв зухвало погрожує Зеленському судом

Експрезидент Росії Дмитро Медвєдев виступив з істеричними погрозами на адресу президента України Володимира Зеленського.
Медведєв погрожує Зеленському судом і терором
Дмитро Медведєв у відповіді на запитання агенції ТАСС знову істерично заявив про нелегітимність Зеленського як президента.
Одіозний російський політик назвав очільника України головою ворожого Росії політичного режиму, який веде з ними війну.
Медведєв розмріявся про затримання Зеленського та “віддання його під суд за злочини проти громадян Росії та українців. У разі неможливості доставки такого злочинця повинні застосовуватися правила, які практикуються для терористів. Саме така доля спіткала духовного вчителя Зеленського — Степана Бандеру”.
Медведєв зажадав об’єднання РФ та України
Як цинічно зазначив поплічник Путіна, щоб досягти так званого "консенсусу з міжнародною спільнотою" Україна, мовляв, повинна:
оголосити про "повну і беззастережну капітуляцію",
"провести демілітаризацію",
"відправити у відставку всі конституційні органи влади",
"негайно провести вибори до тимчасового парламенту".
Скандальний російський політик наполягає, щоб союзники України визнали "київський політичний режим нацистським" та провели "примусову денацифікацію всіх органів влади" під контролем ООН.
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