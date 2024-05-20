Медведев дерзко угрожает Зеленскому судом

Экс-президент России Дмитрий Медведев выступил с истерическими угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.
Медведев угрожает Зеленскому судом и террором
Дмитрий Медведев в ответе на вопросы агентства ТАСС снова истерически заявил о нелегитимности Зеленского как президента.
Одиозный российский политик назвал главу Украины главой враждебного России политического режима, ведущего с ними войну.
Медведев размечтался о задержании Зеленского и отдании его под суд за преступления против граждан России и украинцев. В случае невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов. Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру”.
Медведев потребовал объединения РФ и Украины
Как цинично отметил приспешник Путина, чтобы достичь так называемого "консенсуса с международным сообществом" Украина, мол, должна:
объявить о "полной и безоговорочной капитуляции",
"провести демилитаризацию",
"отправить в отставку все конституционные органы власти",
"немедленно провести выборы во временный парламент".
Скандальный российский политик настаивает на том, чтобы союзники Украины признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.
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