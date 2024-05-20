Медведев дерзко угрожает Зеленскому судом
Категория
Мир
Дата публикации

Медведев дерзко угрожает Зеленскому судом

Медведев
Читати українською
Источник:  online.ua

Экс-президент России Дмитрий Медведев выступил с истерическими угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Медведев угрожает Зеленскому судом и террором

Дмитрий Медведев в ответе на вопросы агентства ТАСС снова истерически заявил о нелегитимности Зеленского как президента.

Одиозный российский политик назвал главу Украины главой враждебного России политического режима, ведущего с ними войну.

А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник и утрата официального статуса ничего не меняет. Хотя он, как любой его преемник (хотя о юридическом наследовании говорить здесь не приходится), может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Как, например, это сделал Альфред Йодль или Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии и ее вооруженных сил.

Медведев размечтался о задержании Зеленского и отдании его под суд за преступления против граждан России и украинцев. В случае невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов. Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру”.

Медведев потребовал объединения РФ и Украины

Как цинично отметил приспешник Путина, чтобы достичь так называемого "консенсуса с международным сообществом" Украина, мол, должна:

  • объявить о "полной и безоговорочной капитуляции",

  • "провести демилитаризацию",

  • "отправить в отставку все конституционные органы власти",

  • "немедленно провести выборы во временный парламент".

Скандальный российский политик настаивает на том, чтобы союзники Украины признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев размечтался о конфискации в России имущества граждан США
Медведев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев устроил очередную истерику из-за Саммита мира в Швейцарии
Медведев
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Наступит мировая катастрофа. Медведев пригрозил Байдену и Макрону ядерным ударом
Медведев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?