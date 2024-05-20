Медведев дерзко угрожает Зеленскому судом

Медведев угрожает Зеленскому судом и террором

Дмитрий Медведев в ответе на вопросы агентства ТАСС снова истерически заявил о нелегитимности Зеленского как президента.

Одиозный российский политик назвал главу Украины главой враждебного России политического режима, ведущего с ними войну.

А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник и утрата официального статуса ничего не меняет. Хотя он, как любой его преемник (хотя о юридическом наследовании говорить здесь не приходится), может выступить стороной, которая подпишет акт о безоговорочной капитуляции. Как, например, это сделал Альфред Йодль или Вильгельм Кейтель от имени фашистской Германии и ее вооруженных сил. Поделиться

Медведев размечтался о задержании Зеленского и отдании его под суд за преступления против граждан России и украинцев. В случае невозможности доставки такого преступника должны применяться правила, практикуемые для террористов. Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру”.

Медведев потребовал объединения РФ и Украины

Как цинично отметил приспешник Путина, чтобы достичь так называемого "консенсуса с международным сообществом" Украина, мол, должна:

объявить о "полной и безоговорочной капитуляции",

"провести демилитаризацию",

"отправить в отставку все конституционные органы власти",

"немедленно провести выборы во временный парламент".