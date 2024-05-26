Порция радиоактивного пепла. Медведев снова угрожает Западу мировой войной
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Мир
Дата публикации

Порция радиоактивного пепла. Медведев снова угрожает Западу мировой войной

Медведев
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Источник:  online.ua

Заместитель председателя СНБО России, экс-президент РФ Дмитрий Медведев истерически отреагировал на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского по поводу удара по позициям РФ в Украине

Медведев угрожает Варшаве "порцией радиоактивного пепла"

Одиозный Дмитрий Медведев откликнулся на заявление Сикорского в сети X.

По словам Медведева, Сикорский соответствующим заявлением "решил испугать собственных хозяев". Кроме этого, западных политиков он назвал "янки", а польского министра "странным существом".

Попадание американцев в наши цели будет означать начало мировой войны, и министр иностранных дел даже такой страны, как Польша, должен это понимать.

В то же время он пригрозил Польше "порцией радиоактивного пепла": "Варшава не останется в стороне и обязательно получит свою порцию радиоактивного пепла. Это то, чего ты действительно хочешь?"

Сикорский поддержал разрешение на удары Украины по РФ западным оружием

Министр иностранных дел Радослав Сикорский поддержал предложение разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории РФ.

Об этом польский министр сказал в интервью The Guardian.

Он отметил, что Европа должна научиться лучше играть в игру на эскалацию, заставляя российского правителя Владимира Путина догадываться о своих намерениях.

Отвечая на вопрос, допустимо ли, чтобы Украина наносила удары по военным объектам на территории России, Сикорский подчеркнул:

Россияне наносят удары по украинской электросети, по зерновым терминалам и газохранилищам, по гражданской инфраструктуре. Российская операция проводится из штаба в Ростове-на-Дону. Кроме того, что Россия не использует ядерное оружие, оно ничем себя не ограничивает.

По его словам, постоянное провозглашение того, "какова наша собственная красная линия, лишь побуждает Москву приспосабливать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся самоограничениям".

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