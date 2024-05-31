Колишній президент РФ Дмитро Медведєв не приховує свого роздратування та страху після того, як ЗСУ отримали дозвіл бити по Росії західною зброєю, зокрема й американською.

У Кремлі знову лякають світ ядерною війною

Поплічник Путіна вкотре заявив про те, що "конфлікт із Заходом" розвивається "за найгіршим сценарієм" й нібито виходить з-під контролю.

Відбувається постійна ескалація потужності застосовуваної натовської зброї. А тому виключити перехід конфлікту в його останню стадію сьогодні не може ніхто, — заявив він. Поширити

Окрім того, скандальний російський політик почав погрожувати союзникам Києва, які вже дозволили ЗСУ атакувати країну-агресорку РФ їхньою зброєю.

Західні країни, які нібито "схвалили застосування" своєї зброї підвищеної дальності по території Росії (незалежно від того, йде мова про старі або нові частини нашої країни), повинні ясно розуміти наступне: 1. Усю їхню військову техніку і фахівців, які воюють проти нас, знищуватимуть як на території к. України, так і на території інших країн, якщо звідти завдаються удари по території Росії. Дмитро Медведєв Колишній президент РФ

Він також почав стверджувати, що всіма далекобійними засобами ураження "безпосередньо керують солдати НАТО".

Медведєв натякнув на початок війни з Заходом

За словами поплічника Путіна, це не "військова допомога", а, мовляв, участь союзників України у війні проти Росії.

Ба більше, колишній президент РФ пригрозив, що такі дії Заходу цілком можуть стати casus belli (приводом для війни − ред.).

Така "індивідуальна допомога" країн НАТО проти Росії, чи то керування своїми крилатими ракетами великої дальності, чи то відправлення контингенту військ в Україну, − це серйозна ескалація конфлікту, — додав Медведєв. Поширити

Окрім того, він спробував залякати партнерів Києва відповіддю “такої руйнівної сили, що сам Альянс просто не зможе втриматися від залучення до конфлікту.