Колишній президент РФ Дмитро Медведєв не приховує свого роздратування та страху після того, як ЗСУ отримали дозвіл бити по Росії західною зброєю, зокрема й американською.
У Кремлі знову лякають світ ядерною війною
Поплічник Путіна вкотре заявив про те, що "конфлікт із Заходом" розвивається "за найгіршим сценарієм" й нібито виходить з-під контролю.
Окрім того, скандальний російський політик почав погрожувати союзникам Києва, які вже дозволили ЗСУ атакувати країну-агресорку РФ їхньою зброєю.
Він також почав стверджувати, що всіма далекобійними засобами ураження "безпосередньо керують солдати НАТО".
Медведєв натякнув на початок війни з Заходом
За словами поплічника Путіна, це не "військова допомога", а, мовляв, участь союзників України у війні проти Росії.
Ба більше, колишній президент РФ пригрозив, що такі дії Заходу цілком можуть стати casus belli (приводом для війни − ред.).
Окрім того, він спробував залякати партнерів Києва відповіддю “такої руйнівної сили, що сам Альянс просто не зможе втриматися від залучення до конфлікту.
Медведєв стверджує, що йдеться про ядерну війну.
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