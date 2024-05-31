Самый плохой сценарий. Медведев запаниковал после финального решения Запада по Украине

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев не скрывает своего раздражения и страха после того, как ВСУ получили разрешение бить по России западным оружием, в том числе и американским.
В Кремле снова пугают мир ядерной войной
Приспешник Путина в очередной раз заявил о том, что "конфликт с Западом" развивается "по самому плохому сценарию" и якобы выходит из-под контроля.
Кроме того, скандальный российский политик начал угрожать союзникам Киева, которые уже позволили ВСУ атаковать страну-агрессорку РФ их оружием.
Он также начал утверждать, что всеми дальнобойными средствами поражения "непосредственно управляют солдаты НАТО".
Медведев намекнул на начало войны с Западом
По словам приспешника Путина, это не "военная помощь", а, мол, участие союзников Украины в войне против России.
Более того, бывший президент РФ пригрозил, что такие действия Запада вполне могут стать casus belli (поводом для войны – ред.).
Кроме того, он попытался запугать партнеров Киева ответом “такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от привлечения к конфликту”.
Медведев утверждает, что речь идет о ядерной войне.
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