Самый плохой сценарий. Медведев запаниковал после финального решения Запада по Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Самый плохой сценарий. Медведев запаниковал после финального решения Запада по Украине

Дмитрий Медведев
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Источник:  online.ua

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев не скрывает своего раздражения и страха после того, как ВСУ получили разрешение бить по России западным оружием, в том числе и американским.

В Кремле снова пугают мир ядерной войной

Приспешник Путина в очередной раз заявил о том, что "конфликт с Западом" развивается "по самому плохому сценарию" и якобы выходит из-под контроля.

Происходит постоянная эскалация мощности применяемого натовского оружия. Поэтому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто, - заявил он.

Кроме того, скандальный российский политик начал угрожать союзникам Киева, которые уже позволили ВСУ атаковать страну-агрессорку РФ их оружием.

Западные страны, которые якобы «одобрили применение» своего оружия повышенной дальности по территории России (вне зависимости от того, идёт ли речь о старых или новых частях нашей страны), должны ясно понимать следующее: Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Бывший президент РФ

Он также начал утверждать, что всеми дальнобойными средствами поражения "непосредственно управляют солдаты НАТО".

Медведев намекнул на начало войны с Западом

По словам приспешника Путина, это не "военная помощь", а, мол, участие союзников Украины в войне против России.

Более того, бывший президент РФ пригрозил, что такие действия Запада вполне могут стать casus belli (поводом для войны – ред.).

Такая "индивидуальная помощь" стран НАТО против России, то ли управление своими крылатыми ракетами большой дальности, то ли отправление контингента войск в Украину – это серьезная эскалация конфликта, - добавил Медведев.

Кроме того, он попытался запугать партнеров Киева ответом “такой разрушительной силы, что сам Альянс просто не сможет удержаться от привлечения к конфликту”.

Медведев утверждает, что речь идет о ядерной войне.

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