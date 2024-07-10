Заместитель главы Совбеза РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев цинично размечтался о полной оккупации Украины.
Главные тезисы
- Медведев цинично размечтался о полной оккупации Украины и призывает к этому шагу, выдавая оскорбления в адрес украинской власти.
- Политик рассматривает полную оккупацию как выгодный вариант для России, предвидя возможные последствия отказа Украины от членства в НАТО и развертывания радикальной власти.
- Медведев утверждает, что сценарий достижения договоренностей между Украиной и Россией фактически нереален при поддержке Западом Киева, и считает выгодным для России лишь признание результатов СВО и отказ от приема Украины в НАТО.
- Под выдуманным раскладом Медведев предполагает создание в Украине 'умеренного политического режима', однако уверен, что этот шаг не окончит военную операцию России, ожидая возврата радикалов к власти и необходимость окончательного раздавления украинской власти.
- Российский политик грезит о полной оккупации Украины и уничтожении 'остатков кровавого наследия', видя в этом окончательное вернение земель в лоно русской земли.
Медведев продолжает грезить полной оккупацией Украины
В частности, Медведев дерзко спрашивает, согласится ли Украина на переговоры с Россией.
При этом заместитель главы Совбеза страны-агрессорки в очередной раз выступил с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского.
При этом Медведев заявил, что сценарий достижения договоренностей между Украиной и Россией при поддержке Западом Киева фактически нереален.
Однако, по мнению Медведева, в случае избрания другого президента США могут произойти "новые ноты в решительности" украинской элиты, которая "может начать переговоры, поставив военные действия на паузу".
Он заявил, что Украина продолжает исключать условия страны-агрессорки.
Медведев видит только полную оккупацию Украины
При этом Медведев предполагает, что даже в случае отказа Украины от перспектив членства в НАТО в Киеве начнется новая площадь.
Он уверен, что при таком выдуманном им раскладе в Украине будет создан "умеренный политический режим", но и это не будет концом военной операции России.
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