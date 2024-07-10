Медведев цинично призывает к полной оккупации Украины
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Политика
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Медведев цинично призывает к полной оккупации Украины

Дмитрий Медведев
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Источник:  online.ua

Заместитель главы Совбеза РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев цинично размечтался о полной оккупации Украины.

Главные тезисы

  • Медведев цинично размечтался о полной оккупации Украины и призывает к этому шагу, выдавая оскорбления в адрес украинской власти.
  • Политик рассматривает полную оккупацию как выгодный вариант для России, предвидя возможные последствия отказа Украины от членства в НАТО и развертывания радикальной власти.
  • Медведев утверждает, что сценарий достижения договоренностей между Украиной и Россией фактически нереален при поддержке Западом Киева, и считает выгодным для России лишь признание результатов СВО и отказ от приема Украины в НАТО.
  • Под выдуманным раскладом Медведев предполагает создание в Украине 'умеренного политического режима', однако уверен, что этот шаг не окончит военную операцию России, ожидая возврата радикалов к власти и необходимость окончательного раздавления украинской власти.
  • Российский политик грезит о полной оккупации Украины и уничтожении 'остатков кровавого наследия', видя в этом окончательное вернение земель в лоно русской земли.

Медведев продолжает грезить полной оккупацией Украины

В частности, Медведев дерзко спрашивает, согласится ли Украина на переговоры с Россией.

При этом заместитель главы Совбеза страны-агрессорки в очередной раз выступил с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского.

При этом Медведев заявил, что сценарий достижения договоренностей между Украиной и Россией при поддержке Западом Киева фактически нереален.

Однако, по мнению Медведева, в случае избрания другого президента США могут произойти "новые ноты в решительности" украинской элиты, которая "может начать переговоры, поставив военные действия на паузу".

Вопрос в том, выгодно ли это России? Считаю, что категорически нет. Наша страна на разных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях. Они просты – признание результатов СВО, зафиксированных в Конституции России, и отказ от приема Украины в Альянс. В последний раз об этом сказал Президент России, выступая в МИД, - заявляет скандальный замглавы Совбеза РФ.

Он заявил, что Украина продолжает исключать условия страны-агрессорки.

Медведев видит только полную оккупацию Украины

При этом Медведев предполагает, что даже в случае отказа Украины от перспектив членства в НАТО в Киеве начнется новая площадь.

Он сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную. И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее. К тому же придется открыто признать, что сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом. И Вашингтон с товарищами заставит нацистов в Киеве признать итоги войны, - заявляет Медведев.

Он уверен, что при таком выдуманном им раскладе в Украине будет создан "умеренный политический режим", но и это не будет концом военной операции России.

Даже подписав бумаги и приняв поражение, оставшаяся часть радикалов после перегруппировки сил рано или поздно вернется к власти, вдохновленная западными врагами России. И тогда придет время окончательно раздавить гадину. Вбить длинный стальной гвоздь в крышку гроба. Уничтожить остатки его кровавого наследия и вернуть оставшиеся земли в лоно земли русской, - грезит Медведев.

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