Медведев продолжает грезить полной оккупацией Украины

В частности, Медведев дерзко спрашивает, согласится ли Украина на переговоры с Россией.

При этом заместитель главы Совбеза страны-агрессорки в очередной раз выступил с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского.

При этом Медведев заявил, что сценарий достижения договоренностей между Украиной и Россией при поддержке Западом Киева фактически нереален.

Однако, по мнению Медведева, в случае избрания другого президента США могут произойти "новые ноты в решительности" украинской элиты, которая "может начать переговоры, поставив военные действия на паузу".

Вопрос в том, выгодно ли это России? Считаю, что категорически нет. Наша страна на разных площадках неоднократно заявляла о готовности вернуться к переговорам только на наших же условиях. Они просты – признание результатов СВО, зафиксированных в Конституции России, и отказ от приема Украины в Альянс. В последний раз об этом сказал Президент России, выступая в МИД, - заявляет скандальный замглавы Совбеза РФ. Поделиться

Он заявил, что Украина продолжает исключать условия страны-агрессорки.

Медведев видит только полную оккупацию Украины

При этом Медведев предполагает, что даже в случае отказа Украины от перспектив членства в НАТО в Киеве начнется новая площадь.

Он сметет нынешнюю хунту и приведет к власти еще более радикальную. И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному Альянсу будет гораздо сложнее. К тому же придется открыто признать, что сотни миллиардов денег их налогоплательщиков пошли прахом. И Вашингтон с товарищами заставит нацистов в Киеве признать итоги войны, - заявляет Медведев. Поделиться

Он уверен, что при таком выдуманном им раскладе в Украине будет создан "умеренный политический режим", но и это не будет концом военной операции России.