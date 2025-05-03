Медведев цинично угрожает Украине из-за отвергнутого предложения Путина о "перемирии"

Медведев цинично угрожает Украине уничтожением

Так, поводом к очередному "потоку сознания" одиозного российского политика стало отвергнутое Украиной предложение нелегитимного президента РФ Владимира Путина о "перемирии" до 9 мая.

Медведев назвал позицию Украины "словесной провокацией" и пригрозил Украине уничтожением.

Зеленский понимает, что в случае реальной провокации в День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая. Поделиться

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами отметил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона самостоятельно может совершать в отношении гостей какие-либо действия и перекладывать вину за это на Украину, а украинская в свою очередь не может нести ответственность.

Наша позиция очень проста для всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и потому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджог, и подрыв, и т.д. А потом винить нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение". Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский добавил, что Украина точно не несет никакой ответственности за происходящее сегодня в России.