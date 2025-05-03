Медведев цинично угрожает Украине из-за отвергнутого предложения Путина о "перемирии"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрожает Киеву уничтожением "в случае реальной провокации" на 9 мая.
Главные тезисы
- Медведев угрожает уничтожением Украины в случае провокации на 9 мая после отклонения предложения Путина о перемирии.
- Президент Украины Зеленский не гарантирует безопасность гостям на параде 9 мая в Москве из-за возможных действий России.
- Украина отвергла предложение о перемирии от президента РФ Путина, что привело к инциденту с угрозами со стороны российских политиков.
Медведев цинично угрожает Украине уничтожением
Так, поводом к очередному "потоку сознания" одиозного российского политика стало отвергнутое Украиной предложение нелегитимного президента РФ Владимира Путина о "перемирии" до 9 мая.
Медведев назвал позицию Украины "словесной провокацией" и пригрозил Украине уничтожением.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами отметил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона самостоятельно может совершать в отношении гостей какие-либо действия и перекладывать вину за это на Украину, а украинская в свою очередь не может нести ответственность.
Зеленский добавил, что Украина точно не несет никакой ответственности за происходящее сегодня в России.
Мы несем ответственность, когда мы находимся здесь. Тем более что я уверен, что такой же дипломатией занимаются другие страны с россиянами, когда они приезжают к нам, и как показывает опыт, у нас бывало много разных лидеров, и во время их визитов были разного формата удары, штурмы, устрашения.
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