Медведев цинично угрожает Украине из-за отвергнутого предложения Путина о "перемирии"
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Медведев цинично угрожает Украине из-за отвергнутого предложения Путина о "перемирии"

Медведев
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Источник:  online.ua

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев угрожает Киеву уничтожением "в случае реальной провокации" на 9 мая.

Главные тезисы

  • Медведев угрожает уничтожением Украины в случае провокации на 9 мая после отклонения предложения Путина о перемирии.
  • Президент Украины Зеленский не гарантирует безопасность гостям на параде 9 мая в Москве из-за возможных действий России.
  • Украина отвергла предложение о перемирии от президента РФ Путина, что привело к инциденту с угрозами со стороны российских политиков.

Медведев цинично угрожает Украине уничтожением

Так, поводом к очередному "потоку сознания" одиозного российского политика стало отвергнутое Украиной предложение нелегитимного президента РФ Владимира Путина о "перемирии" до 9 мая.

Медведев назвал позицию Украины "словесной провокацией" и пригрозил Украине уничтожением.

Зеленский понимает, что в случае реальной провокации в День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами отметил, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая, поскольку российская сторона самостоятельно может совершать в отношении гостей какие-либо действия и перекладывать вину за это на Украину, а украинская в свою очередь не может нести ответственность.

Наша позиция очень проста для всех стран, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность и потому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджог, и подрыв, и т.д. А потом винить нас. Я считаю, как президент, и сказал об этом министру иностранных дел, что мы должны людям, которые к нам обращаются, говорить: "Мы не рекомендуем вам с точки зрения безопасности посещать РФ. А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский добавил, что Украина точно не несет никакой ответственности за происходящее сегодня в России.

Мы несем ответственность, когда мы находимся здесь. Тем более что я уверен, что такой же дипломатией занимаются другие страны с россиянами, когда они приезжают к нам, и как показывает опыт, у нас бывало много разных лидеров, и во время их визитов были разного формата удары, штурмы, устрашения.

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