"Це дуже сильно". Трамп дав таємну обіцянку Зеленському
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Політика
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"Це дуже сильно". Трамп дав таємну обіцянку Зеленському

Зеленський розповів більше про зустріч з Трампом
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Джерело:  Укрінформ

Український лідер Володимир Зеленський розкрив деталі переговорів з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані та поділився своїми враженнями від цієї бесіди.

Головні тези:

  • Зеленський вказав на успішність формату тет-а-тет для бесіди з Трампом.
  • Зеленський отримав обіцянку від Трампа, яку поки не розкриває

Зеленський розповів більше деталей про зустріч з Трампом

Глава держави відверто зізнався, що вважає цю бесіду "кращою з усіх, що в нас коли-небудь були".

На переконання Зеленського, після цієї зустрічі у Римі його візаві почав дивитися на ситуацію по-іншому.

Український лідер наголосив, що формат "тет-а-тет" виявився дуже вдалим.

Я вважаю, що з президентом Трампом у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Можливо, вона була найкоротшою, але найпредметнішою. За всієї поваги до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, під час зустрічі Дональд Трамп висловив свою позицію щодо посилення санкційного тиску на країну-агресорку Росії.

...Я порушив питання про санкційні кроки США. Не буду говорити деталі, але те, що він мені сказав, — це дуже сильно, — наголосив Володимир Зеленський.

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