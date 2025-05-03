"Це дуже сильно". Трамп дав таємну обіцянку Зеленському

Український лідер Володимир Зеленський розкрив деталі переговорів з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані та поділився своїми враженнями від цієї бесіди.
Головні тези:
- Зеленський вказав на успішність формату тет-а-тет для бесіди з Трампом.
- Зеленський отримав обіцянку від Трампа, яку поки не розкриває
Зеленський розповів більше деталей про зустріч з Трампом
Глава держави відверто зізнався, що вважає цю бесіду "кращою з усіх, що в нас коли-небудь були".
На переконання Зеленського, після цієї зустрічі у Римі його візаві почав дивитися на ситуацію по-іншому.
Український лідер наголосив, що формат "тет-а-тет" виявився дуже вдалим.
За словами глави держави, під час зустрічі Дональд Трамп висловив свою позицію щодо посилення санкційного тиску на країну-агресорку Росії.
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