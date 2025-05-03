"Це дуже сильно". Трамп дав таємну обіцянку Зеленському

Український лідер Володимир Зеленський розкрив деталі переговорів з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані та поділився своїми враженнями від цієї бесіди.

Зеленський розповів більше деталей про зустріч з Трампом

Глава держави відверто зізнався, що вважає цю бесіду "кращою з усіх, що в нас коли-небудь були".

На переконання Зеленського, після цієї зустрічі у Римі його візаві почав дивитися на ситуацію по-іншому.

Український лідер наголосив, що формат "тет-а-тет" виявився дуже вдалим.

Я вважаю, що з президентом Трампом у нас була найкраща розмова з усіх, що були до цього. Можливо, вона була найкоротшою, але найпредметнішою. За всієї поваги до наших команд, але формат тет-а-тет, на мій погляд, спрацював. У нас була правильна атмосфера самої розмови. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, під час зустрічі Дональд Трамп висловив свою позицію щодо посилення санкційного тиску на країну-агресорку Росії.