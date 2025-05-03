"Это очень сильно". Трамп дал тайное обещание Зеленскому
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"Это очень сильно". Трамп дал тайное обещание Зеленскому

Зеленский рассказал больше деталей о встрече с Трампом
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Источник:  Укринформ

Украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл подробности переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане и поделился своими впечатлениями от этой беседы.

Главные тезисы

  • Зеленский указал на успешность формата тет-а-тет для беседы с Трампом.
  • Зеленский получил обещание от Трампа, которое пока не раскрывает.

Зеленский рассказал больше деталей о встрече с Трампом

Глава государства откровенно признался, что считает эту беседу "лучшей из всех, что у нас когда-либо были".

По мнению Зеленского, после этой встречи в Риме его визави начал смотреть на ситуацию по-другому.

Украинский лидер подчеркнул, что формат "тет-а-тет" оказался очень удачным.

Я считаю, что с президентом Трампом у нас был лучший разговор из всех до этого. Возможно, он был очень коротким, но очень предметным. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, во время встречи Дональд Трамп высказал свою позицию касательно усиления санкционного давления на страну-агрессорку России.

...Я поднял вопрос о санкционных шагах США. Не буду говорить детали, но то, что он мне сказал — это очень сильно, — подчеркнул Владимир Зеленский.

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