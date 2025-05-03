"Это очень сильно". Трамп дал тайное обещание Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл подробности переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане и поделился своими впечатлениями от этой беседы.
Главные тезисы
- Зеленский указал на успешность формата тет-а-тет для беседы с Трампом.
- Зеленский получил обещание от Трампа, которое пока не раскрывает.
Зеленский рассказал больше деталей о встрече с Трампом
Глава государства откровенно признался, что считает эту беседу "лучшей из всех, что у нас когда-либо были".
По мнению Зеленского, после этой встречи в Риме его визави начал смотреть на ситуацию по-другому.
Украинский лидер подчеркнул, что формат "тет-а-тет" оказался очень удачным.
По словам главы государства, во время встречи Дональд Трамп высказал свою позицию касательно усиления санкционного давления на страну-агрессорку России.
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