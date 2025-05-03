"Это очень сильно". Трамп дал тайное обещание Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл подробности переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане и поделился своими впечатлениями от этой беседы.

Зеленский рассказал больше деталей о встрече с Трампом

Глава государства откровенно признался, что считает эту беседу "лучшей из всех, что у нас когда-либо были".

По мнению Зеленского, после этой встречи в Риме его визави начал смотреть на ситуацию по-другому.

Украинский лидер подчеркнул, что формат "тет-а-тет" оказался очень удачным.

Я считаю, что с президентом Трампом у нас был лучший разговор из всех до этого. Возможно, он был очень коротким, но очень предметным. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал. У нас была правильная атмосфера самого разговора. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, во время встречи Дональд Трамп высказал свою позицию касательно усиления санкционного давления на страну-агрессорку России.