"Очень опасные вещи". Зеленский предупредил о планах Орбана

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз публично обратился к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Глава государства подчеркнул, что приспешник Путина втягивает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи".
Главные тезисы
- Зеленский напомнил о том, что большинство венгров поддерживают вступление Украины в Евросоюз.
- Украина всегда предупреждает ЕС о коварных планах Орбана.
Зеленский упрекнул Орбана и его команду
Глава государства отреагировал на скандальные заявления венгерского лидера о невозможности вступления Украины в ЕС.
В первую очередь, он упомянул об опросе венгерской оппозиции, согласно которому "70% за вступление Украины в ЕС" (на самом деле почти 60%. — ред.).
Как считает Зеленский, действия Виктора Орбана и его команды связаны с вовлечением Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026 года.
По словам главы государства, Виктор Орбан и его команда делают "очень опасные вещи" для Евросоюза.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда предупреждает об этом союзников.
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