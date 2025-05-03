"Очень опасные вещи". Зеленский предупредил о планах Орбана
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"Очень опасные вещи". Зеленский предупредил о планах Орбана

Зеленский
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Источник:  Интерфакс-Украина

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз публично обратился к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Глава государства подчеркнул, что приспешник Путина втягивает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи".

Главные тезисы

  • Зеленский напомнил о том, что большинство венгров поддерживают вступление Украины в Евросоюз.
  • Украина всегда предупреждает ЕС о коварных планах Орбана.

Зеленский упрекнул Орбана и его команду

Глава государства отреагировал на скандальные заявления венгерского лидера о невозможности вступления Украины в ЕС.

В первую очередь, он упомянул об опросе венгерской оппозиции, согласно которому "70% за вступление Украины в ЕС" (на самом деле почти 60%. — ред.).

Как считает Зеленский, действия Виктора Орбана и его команды связаны с вовлечением Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026 года.

Просто не нужно нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан. — ред.) это делает. Тем, что он блокирует нас в ЕС. В конце концов эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, Виктор Орбан и его команда делают "очень опасные вещи" для Евросоюза.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда предупреждает об этом союзников.

Он может быть против, но делать шаги, чтобы блокировать наше вступление, он не имеет права, потому что это выбор другого государства. Как и мы не имеем права вмешиваться в судьбу Венгрии.

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