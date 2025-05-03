"Очень опасные вещи". Зеленский предупредил о планах Орбана

Украинский лидер Владимир Зеленский в очередной раз публично обратился к венгерскому премьеру Виктору Орбану. Глава государства подчеркнул, что приспешник Путина втягивает Украину в выборы в Венгрии и делает "очень опасные вещи".

Зеленский упрекнул Орбана и его команду

Глава государства отреагировал на скандальные заявления венгерского лидера о невозможности вступления Украины в ЕС.

В первую очередь, он упомянул об опросе венгерской оппозиции, согласно которому "70% за вступление Украины в ЕС" (на самом деле почти 60%. — ред.).

Как считает Зеленский, действия Виктора Орбана и его команды связаны с вовлечением Украины во внутриполитическую борьбу на фоне грядущих выборов 2026 года.

Просто не нужно нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан. — ред.) это делает. Тем, что он блокирует нас в ЕС. В конце концов эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, Виктор Орбан и его команда делают "очень опасные вещи" для Евросоюза.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда предупреждает об этом союзников.