Посол ЕС заявила об одном из самых ужасных военных преступлений РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Посол ЕС заявила об одном из самых ужасных военных преступлений РФ

Госпожа посол ЕС осуждает российский террор
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Источник:  online.ua

Как откровенно призналась госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, она считает убийство журналистки и автора "Украинской правды" Виктории Рощиной в плену РФ "одним из самых ужасных военных преступлений России".

Главные тезисы

  • Европейская дипломат выступила с важным заявлением во Всемирный день свободы прессы.
  • С начала войны РФ убила 102 журналиста и работников медиа.

Госпожа посол ЕС осуждает российский террор

3 мая, во Всемирный день свободы прессы, Катарина Матернова напомнила о том, что Виктория Рощина была талантливой и храброй.

Более того, журналистке на момент смерти было всего 27 лет.

Госпожа ЕС подчеркнула, что ее смерть — одно из самых ужасных российских военных преступлений.

Многое глубоко поразило меня за эти два года, когда ЕС направил меня в Киев. Но похищение, пытки и убийство украинской журналистки Виктории Рощиной тронули меня не только как посла, но и как мать, женщину и поклонницу несокрушимых и героических женщин, которые не отступают даже перед военной жестокостью. Мы чтим ее память.

Катарина Матернова

Катарина Матернова

Госпожа посол ЕС

Матернова также обратила внимание на то, что с 24 февраля 2022 года РФ убила 102 журналистов и работников медиа.

10 октября 2024 года стало известно, что Рощина погибла в российском плену.

Как удалось узнать журналистам, украинку жестоко пытали в плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.

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