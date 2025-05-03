Посол ЕС заявила об одном из самых ужасных военных преступлений РФ

Как откровенно призналась госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, она считает убийство журналистки и автора "Украинской правды" Виктории Рощиной в плену РФ "одним из самых ужасных военных преступлений России".

Госпожа посол ЕС осуждает российский террор

3 мая, во Всемирный день свободы прессы, Катарина Матернова напомнила о том, что Виктория Рощина была талантливой и храброй.

Более того, журналистке на момент смерти было всего 27 лет.

Госпожа ЕС подчеркнула, что ее смерть — одно из самых ужасных российских военных преступлений.

Многое глубоко поразило меня за эти два года, когда ЕС направил меня в Киев. Но похищение, пытки и убийство украинской журналистки Виктории Рощиной тронули меня не только как посла, но и как мать, женщину и поклонницу несокрушимых и героических женщин, которые не отступают даже перед военной жестокостью. Мы чтим ее память. Катарина Матернова Госпожа посол ЕС

Матернова также обратила внимание на то, что с 24 февраля 2022 года РФ убила 102 журналистов и работников медиа.

10 октября 2024 года стало известно, что Рощина погибла в российском плену.