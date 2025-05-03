Посол ЕС заявила об одном из самых ужасных военных преступлений РФ

Как откровенно призналась госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, она считает убийство журналистки и автора "Украинской правды" Виктории Рощиной в плену РФ "одним из самых ужасных военных преступлений России".
Главные тезисы
- Европейская дипломат выступила с важным заявлением во Всемирный день свободы прессы.
- С начала войны РФ убила 102 журналиста и работников медиа.
Госпожа посол ЕС осуждает российский террор
3 мая, во Всемирный день свободы прессы, Катарина Матернова напомнила о том, что Виктория Рощина была талантливой и храброй.
Более того, журналистке на момент смерти было всего 27 лет.
Госпожа ЕС подчеркнула, что ее смерть — одно из самых ужасных российских военных преступлений.
Матернова также обратила внимание на то, что с 24 февраля 2022 года РФ убила 102 журналистов и работников медиа.
10 октября 2024 года стало известно, что Рощина погибла в российском плену.
Как удалось узнать журналистам, украинку жестоко пытали в плену: на ее теле были ножевые ранения, ее били током, а сотрудники российской колонии прятали ее от проверок.
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