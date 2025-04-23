ВСУ взяли в плен на Торецком направлении российского наемника из Сенегала — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен на Торецком направлении российского наемника из Сенегала — видео

ВСУ
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Источник:  online.ua

Бойцы 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" на Торецком направлении взяли в плен африканского наемника российской оккупационной армии.

Главные тезисы

  • Украинские военные поймали российского наемника из Сенегала на фронте в Торецком направлении.
  • Пленный гражданин Сенегала рассказал, что учился в России и пошел воевать за РФ.
  • Иностранец попал в плен к ВСУ, где ему оказали помощь и передали на эвакуацию.

Сенегалец попал в плен к ВСУ

Об этом свидетельствует соответствующее видео, обнародованное на Facebook-странице батальона

Так, пленный гражданин Сенегала рассказал, что учился в России два года. Штурмовики говорят, что иностранец планировал эмигрировать в Германию, но ему сказали, чтобы он отправился на линию боевого столкновения, заработал денег и после этого смог бы ехать дальше. Мол, плюс ко всему, в Европу попасть через Украину проще.

При осмотре у сенегальца были обнаружены незначительные ранения. Ему оказали помощь и передали на эвакуацию с фронта.

У пленника нашли также карточки российского банка.

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