ЗСУ взяли в полон на Торецькому напрямку російського найманця з Сенегалу — відео

Бійці 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" на Торецькому напрямку взяли в полон африканського найманця російської окупаційної армії.
Головні тези:
- Українські військові взяли в полон найманця з Сенегалу на фронті в Торецькому напрямку.
- Сенегалець, навчаючись в Росії, пішов воювати за РФ і потрапив у полон до ЗСУ.
Сенегалець потрапив у полон до ЗСУ
Про це свідчить відповідне відео, оприлюднене на Facebook-сторінці батальйону
Так, полонений громадянин Сенегалу розповів, що навчався в Росії два роки. Штурмовики кажуть, що іноземець планував емігрувати до Німеччини, але йому сказали, аби він відправився на лінію бойового зіткнення, заробив грошей, і після цього зміг би їхати далі. Мовляв, плюс до всього, до Європи потрапити через Україну простіше.
При огляді у сенегальця виявили незначні поранення. Йому надали допомогу та передали на евакуацію з фронту.
У полоненого знайшли також картки російського банку.
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