ЗСУ взяли у полон китайця. Найманець поділився деталями служби в армії РФ

Громадянин Китаю, взятий у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, вступив до армії РФ, щоб отримати російське громадянство. Це йому пообіцяв посередник у КНР, якому він заплатив 300 тис руб.
Головні тези:
- Громадянин Китаю, який був у полоні ЗСУ, вступив до армії РФ з метою отримання російського громадянства через посередника з КНР.
- Китаєць проходив військовий вишкіл на окупованій Луганщині разом з іншими громадянами КНР, навчання проводилося без перекладача.
- Співпрацюючи зі слідчими органами, полонений використовував жести та звуки для пояснення подій на полі бою та обговорення обставин утримання в полоні.
Полонений китаєць віддав 300 тис руб за службу в російській армії
Про це повідомив начальник Групи зв'язків з громадськістю ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець.
Військовий вишкіл громадянин КНР проходив на окупованій Луганщині, крім нього, у складі групи були інші громадяни Китайської Народної Республіки.
Підготовка включала базові військові навички та проводилась без перекладача — із застосуванням жестів і мобільного перекладача.
За його словами, офіційно він приїхав до РФ як турист, хоча родина знала про його подальші наміри.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на Донецькому напрямку українські воїни вступили у бій із шістьма китайськими військовими, двох взяли у полон. Зеленський наполягає на терміновому обговоренні цієї ситуації з партнерами.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що до МЗС викликали Тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні після того, як українські військові взяли в полон двох китайських бійців на Донеччині, які воювали на боці РФ.
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