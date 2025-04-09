ЗСУ взяли у полон китайця. Найманець поділився деталями служби в армії РФ

Громадянин Китаю, взятий у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, вступив до армії РФ, щоб отримати російське громадянство. Це йому пообіцяв посередник у КНР, якому він заплатив 300 тис руб.

Полонений китаєць віддав 300 тис руб за службу в російській армії

Про це повідомив начальник Групи зв'язків з громадськістю ОТУ "Луганськ", підполковник Дмитро Запорожець.

Військовий вишкіл громадянин КНР проходив на окупованій Луганщині, крім нього, у складі групи були інші громадяни Китайської Народної Республіки.

Підготовка включала базові військові навички та проводилась без перекладача — із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

Наразі полонений співпрацює зі слідчими органами. Цікаво, що жестами та звуками, які імітують дрон, він намагався розповісти слідчим органам, що сталося на полі бою і як було ухвалене рішення здатися в полон. Поширити

За його словами, офіційно він приїхав до РФ як турист, хоча родина знала про його подальші наміри.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що на Донецькому напрямку українські воїни вступили у бій із шістьма китайськими військовими, двох взяли у полон. Зеленський наполягає на терміновому обговоренні цієї ситуації з партнерами.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що до МЗС викликали Тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні після того, як українські військові взяли в полон двох китайських бійців на Донеччині, які воювали на боці РФ.