Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев у Белогоровки, вступил в армию РФ, чтобы получить российское гражданство. Это ему пообещал посредник в КНР, которому он заплатил 300 тыс. руб.
Главные тезисы
- Гражданин Китая, находившийся в плену ВСУ, вступил в армию РФ с целью получения российского гражданства через посредника из КНР.
- Военное обучение китайца проводилось без переводчика на оккупированной Луганщине, что создавало сложности.
Пленный китаец отдал 300 тыс руб за службу в российской армии
Об этом сообщил начальник Группы по связям с общественностью ОТУ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец.
Военная обучение гражданин КНР проходил на оккупированной Луганской области, кроме него, в составе группы были другие граждане Китайской Народной Республики.
Подготовка включала базовые военные навыки и проводилась без переводчика — с применением жестов и мобильного переводчика.
По его словам, официально он приехал в РФ как турист, хотя семья знала о его дальнейших намерениях.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на Донецком направлении украинские воины вступили в бой с шестью китайскими военными, двоих взяли в плен. Зеленский настаивает на срочном обсуждении ситуации с партнерами.
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в МИД вызвали Временного поверенного по делам Китая в Украине после того, как украинские военные взяли в плен двух китайских бойцов в Донецкой области, которые воевали на стороне РФ.
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