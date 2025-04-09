ВСУ взяли в плен китайца. Наемник поделился деталями службы в армии РФ

Гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев у Белогоровки, вступил в армию РФ, чтобы получить российское гражданство. Это ему пообещал посредник в КНР, которому он заплатил 300 тыс. руб.

Пленный китаец отдал 300 тыс руб за службу в российской армии

Об этом сообщил начальник Группы по связям с общественностью ОТУ "Луганск", подполковник Дмитрий Запорожец.

Военная обучение гражданин КНР проходил на оккупированной Луганской области, кроме него, в составе группы были другие граждане Китайской Народной Республики.

Подготовка включала базовые военные навыки и проводилась без переводчика — с применением жестов и мобильного переводчика.

В настоящее время пленник сотрудничает со следственными органами. Интересно, что жестами и звуками, имитирующими дрон, он пытался рассказать следственным органам, что произошло на поле боя и как было принято решение сдаться в плен. Поделиться

По его словам, официально он приехал в РФ как турист, хотя семья знала о его дальнейших намерениях.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на Донецком направлении украинские воины вступили в бой с шестью китайскими военными, двоих взяли в плен. Зеленский настаивает на срочном обсуждении ситуации с партнерами.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в МИД вызвали Временного поверенного по делам Китая в Украине после того, как украинские военные взяли в плен двух китайских бойцов в Донецкой области, которые воевали на стороне РФ.