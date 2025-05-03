Пані посол ЄС заявила про одним з найжахливіших воєнних злочинів РФ

Як відверто зізналася пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, вона вважає вбивство журналістки та авторки "Української правди" Вікторії Рощиної у полоні РФ "одним з найжахливіших воєнних злочинів Росії".
Головні тези:
- Європейська дипломатка виступила з важливою заявою у Всесвітній день свободи преси.
- З початку війни РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.
Пані посол ЄС засуджує російський терор
3 травня, у Всесвітній день свободи преси, Катаріна Матернова нагадала про те, що Вікторія Рощина була талановитою й хороброю.
Ба більше, журналістці на момент смерті було лише 27 років.
Пані посол ЄС наголосила, що її смерть — один із найжахливіших російських воєнних злочинів.
Матернова також звернула увагу на те, що з 24 лютого 2022 року РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.
10 жовтня 2024 стало відомо, що Рощина загинула у російському ув’язненні.
Як вдалося дізнатися журналістам, українку жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.
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