Пані посол ЄС заявила про одним з найжахливіших воєнних злочинів РФ

Багато чого глибоко вразило мене за ці два роки, відколи ЄС направив мене до Києва. Але викрадення, катування і вбивство української журналістки Вікторії Рощіної зворушили мене не лише як посла, але і як матір, жінку та шанувальницю незламних і героїчних жінок, які не відступають навіть перед військовою жорстокістю. Ми вшановуємо її пам’ять.