Пані посол ЄС заявила про одним з найжахливіших воєнних злочинів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Пані посол ЄС заявила про одним з найжахливіших воєнних злочинів РФ

Пані посол ЄС засуджує російський терор
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Джерело:  online.ua

Як відверто зізналася пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, вона вважає вбивство журналістки та авторки "Української правди" Вікторії Рощиної у полоні РФ "одним з найжахливіших воєнних злочинів Росії".

Головні тези:

  • Європейська дипломатка виступила з важливою заявою у Всесвітній день свободи преси.
  • З початку війни РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.

Пані посол ЄС засуджує російський терор

3 травня, у Всесвітній день свободи преси, Катаріна Матернова нагадала про те, що Вікторія Рощина була талановитою й хороброю.

Ба більше, журналістці на момент смерті було лише 27 років.

Пані посол ЄС наголосила, що її смерть — один із найжахливіших російських воєнних злочинів.

Багато чого глибоко вразило мене за ці два роки, відколи ЄС направив мене до Києва. Але викрадення, катування і вбивство української журналістки Вікторії Рощіної зворушили мене не лише як посла, але і як матір, жінку та шанувальницю незламних і героїчних жінок, які не відступають навіть перед військовою жорстокістю. Ми вшановуємо її пам’ять.

Катаріна Матернова

Катаріна Матернова

Пані посол ЄС

Матернова також звернула увагу на те, що з 24 лютого 2022 року РФ вбила 102 журналістів та працівників медіа.

10 жовтня 2024 стало відомо, що Рощина загинула у російському ув’язненні.

Як вдалося дізнатися журналістам, українку жорстоко катували у російському полоні: на її тілі були ножові поранення, її били струмом, а співробітники російської колонії ховали її від перевірок.

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