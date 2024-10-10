Українська журналістка Вікторія Рощина померла у полоні в Росії

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.
Головні тези:
- Українська журналістка Вікторія Рощина померла у російському полоні.
- Українська сторона зазначає, що Вікторія Рощина була у списках на обмін та підготовку до повернення додому.
- Рощина зникла під час поїздки на окуповані Росією території України у 2023 році.
Журналістка Рощина померла у російському полоні
Про це Яценко повідомив у телеефірі.
Яценко зазначив, що про обставини смерті зарано говорити, проводиться відповідна робота, щоб їх встановити.
За словами представника Координаційного штабу, робота щодо звільнення Вікторії з полону велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви, це був етап підготовки до її звільнення.
Ми намагаємося постійно пам'ятати про всіх наших і військовослужбовців, і цивільних, і журналістів, які знаходяться у російській неволі, і робота постійно триває. На жаль, тут ми не встигли.
Рощина була у списках на обмін
Про це у коментарі Суспільному повідомив представник ГУР Андрій Юсов.
За словами Юсова, українська сторона не коментує, під час якого обміну Рощина мала повернутися додому.
Найближчим часом вона мала бути вдома, для цього було зроблене все необхідне.
Водночас він заявив, що офіційно Україна не отримувала інформацію та підтвердження про смерть журналістки.
Раніше голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки.
Зникнення журналістки Рощиної: що відомо
В березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.
Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.
У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.
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