Українська журналістка Вікторія Рощина померла у полоні в Росії

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко підтвердив смерть української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Журналістка Рощина померла у російському полоні

Про це Яценко повідомив у телеефірі.

Справді, ми провели внутрішні розслідування, і, на жаль, ця інформація підтверджена. Ми знали Вікторію. В 22-му році вона робила матеріали в Координаційному штабі. Тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики теж. Поширити

Яценко зазначив, що про обставини смерті зарано говорити, проводиться відповідна робота, щоб їх встановити.

Я думаю, що в будь-якому випадку про ці обставини ми дізнаємося. Також, якщо в цьому є винні, ті, хто спричинив цю смерть або загибель, то вони будуть обов'язково покарані. Тому що такі злочини не мають терміну давності. Петро Яценко Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

За словами представника Координаційного штабу, робота щодо звільнення Вікторії з полону велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви, це був етап підготовки до її звільнення.

Ми намагаємося постійно пам'ятати про всіх наших і військовослужбовців, і цивільних, і журналістів, які знаходяться у російській неволі, і робота постійно триває. На жаль, тут ми не встигли.

Рощина була у списках на обмін

Про це у коментарі Суспільному повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

Вікторія Рощина, незаконно утримувана РФ громадянка України, була у відповідних базах, реєстрах з українського боку. Координаційний штаб робив все можливе, щоб повернути її додому. ЇЇ повернення було погоджене, і остання інформація, яка відома, — її етапували до "Лефортово" з метою підготовки повернення додому. Андрій Юсов Представник ГУР

За словами Юсова, українська сторона не коментує, під час якого обміну Рощина мала повернутися додому.

Найближчим часом вона мала бути вдома, для цього було зроблене все необхідне.

Водночас він заявив, що офіційно Україна не отримувала інформацію та підтвердження про смерть журналістки.

Нам відома інформація про ймовірну загибель Вікторії Рощиної. Офіційного підтвердження немає, воно потребує перевірки. Офіційного повідомлення з боку держави-агресорки також немає. Поширити

Раніше голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що батькові української журналістики Вікторії Рощиної Володимиру надійшло повідомлення про смерть доньки.

Акція щодо звільнення Рощиної з полону

Зникнення журналістки Рощиної: що відомо

В березні 2022 року Рощину захоплювали російські окупанти і 10 днів утримували в Бердянську.

Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що затримала Рощину. Міністерство оборони РФ надіслало листа з підтвердженням її батькові, Володимиру Рощину.