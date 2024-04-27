На фронті загинув український журналіст Андрій Топчій

Під час виконання бойового завдання 20 квітня в Запорізькій області біля села Роботине загинув український журналіст Андрій Топчій.

Що відомо про українського журналіста Топчія

Андрій Топчій був військовослужбовцем ЗСУ і бойовим медиком стрілецького батальйону. Йому було 38 років.

Медійник став на захист України ще у 2014 році. Під час АТО він отримав звання сержанта.

Журналіст загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області біля села Роботине.

Андрій Топчій був автором матеріалів на історичну тематику та інтерв’ю з науковцями у газеті "ФАКТИ". До цього був журналістом видання "Телеграф".

Похорон захисника відбудеться в Києві, 27 квітня о 14:00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.

На фронті загинула Алла "Рута" Пушкарчук

На Донеччині 25 квітня на загинула військовослужбовиця Збройних сил України та колишня журналістка видання «Тиждень» Алла Пушкарчук («Рута»).

Про смерть Алли Пушкарчук повідомив військовослужбовець, колишній головний редактор “Тижня” Дмитро Крапивенко.

За його словами, Алла загинула під час обстрілу. Вона служила в 58 окремій мотопіхотній бригаді в мінометній батареї.

Тендітна дівчина, що пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університеті Карпенка-Карого і омріяну кар'єру театрознавиці, — написав Крапивенко. Поширити