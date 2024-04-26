На Донеччині 25 квітня на загинула військовослужбовиця Збройних сил України та колишня журналістка видання «Тиждень» Алла Пушкарчук («Рута»).

На фронті загинула Алла "Рута" Пушкарчук

Про смерть Алли Пушкарчук повідомив військовослужбовець, колишній головний редактор “Тижня” Дмитро Крапивенко.

За його словами, Алла загинула під час обстрілу. Вона служила в 58 окремій мотопіхотній бригаді в мінометній батареї.

Тендітна дівчина, що пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університеті Карпенка-Карого і омріяну кар'єру театрознавиці, — написав Крапивенко. Поширити

Дмитро розповів, що у 2018 році Аллу взяли в команду “Тижня”, де вона зросла від новинаря до культурної оглядачки.

Останній (не крайній, на жаль) раз ми говорили з нею вже в цьому році. Домовилися написати один одному, "коли будуть якісь хороші новини". Їх не сталося. Стався фатальний обстріл, який забрав життя Рути. Алла була з того покоління, що дорослішало на війні і жадібно будувало плани на майбутнє. Ніхто не замінить Аллу. Ні в мирному житті, ні в воєнному. Це невідновлювана втрата у повному сенсі. Поширити

Також Алла працювала в команді видання Читомо: відповідала за стрічку новин та координувала проєкт «Люди з порожніх стільців».

Під час Революції Гідності долучилася до «Правого Сектору», згодом в межах їхнього інформаційного відділу їздила на фронт — писати й фотографувати. Тоді й отримала позивний «Рута».

Після повномасштабного вторгнення, разом із коханим, пішла в ЗСУ.