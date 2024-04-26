На Донеччині 25 квітня на загинула військовослужбовиця Збройних сил України та колишня журналістка видання «Тиждень» Алла Пушкарчук («Рута»).
На фронті загинула Алла "Рута" Пушкарчук
Про смерть Алли Пушкарчук повідомив військовослужбовець, колишній головний редактор “Тижня” Дмитро Крапивенко.
За його словами, Алла загинула під час обстрілу. Вона служила в 58 окремій мотопіхотній бригаді в мінометній батареї.
Дмитро розповів, що у 2018 році Аллу взяли в команду “Тижня”, де вона зросла від новинаря до культурної оглядачки.
Також Алла працювала в команді видання Читомо: відповідала за стрічку новин та координувала проєкт «Люди з порожніх стільців».
Під час Революції Гідності долучилася до «Правого Сектору», згодом в межах їхнього інформаційного відділу їздила на фронт — писати й фотографувати. Тоді й отримала позивний «Рута».
Після повномасштабного вторгнення, разом із коханим, пішла в ЗСУ.
Інститут масової інформації повідомляє, що Алла Пушкарчук стала 77-ю в списку медійників, що загинули внаслідок російської агресії проти України.
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