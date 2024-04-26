На фронте погибла журналистка и военнослужащая Алла "Рута" Пушкарчук
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте погибла журналистка и военнослужащая Алла "Рута" Пушкарчук

Алла "Рута" Пушкарчук
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Источник:  online.ua

В Донецкой области 25 апреля погибла военнослужащая Вооруженных сил Украины и бывшая журналистка издания «Тиждень» Алла Пушкарчук («Рута»).

На фронте погибла Алла "Рута" Пушкарчук

О смерти Аллы Пушкарчук сообщил военнослужащий, бывший главный редактор "Тижня" Дмитрий Крапивенко.

По его словам, Алла погибла при обстреле. Она служила в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в минометной батарее.

Хрупкая девушка, пошедшая на войну еще в 2014-м, оставила мир искусства, обучение в университете Карпенко-Карого и вожделенную карьеру театроведа, — написал Крапивенко.

Дмитрий рассказал, что в 2018 году Аллу взяли в команду "Тижня", где она выросла от новости до культурного обозревателя.

Последний (не крайний, к сожалению) раз мы говорили с ней уже в этом году. Договорились написать друг другу, "когда будут какие-нибудь хорошие новости". Их не вышло. Произошел роковой обстрел, унесший жизнь Руты. Алла была из того поколения, которое взрослело на войне и жадно строило планы на будущее. Никто не заменит Аллу. Ни в мирной жизни, ни в военной. Это невосстанавливаемая потеря в полном смысле.

Также Алла работала в команде издания Читомо: отвечала за новостную ленту и координировала проект «Люди из пустых стульев».

Во время Революции Достоинства присоединилась к «Правому Сектору», затем в рамках их информационного отдела ездила на фронт — писать и фотографировать. Тогда и получила позывной "Рута".

После полномасштабного вторжения вместе с любимым пошла в ВСУ.

Институт массовой информации сообщает, что Алла Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.

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