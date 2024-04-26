В Донецкой области 25 апреля погибла военнослужащая Вооруженных сил Украины и бывшая журналистка издания «Тиждень» Алла Пушкарчук («Рута»).
На фронте погибла Алла "Рута" Пушкарчук
О смерти Аллы Пушкарчук сообщил военнослужащий, бывший главный редактор "Тижня" Дмитрий Крапивенко.
По его словам, Алла погибла при обстреле. Она служила в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в минометной батарее.
Дмитрий рассказал, что в 2018 году Аллу взяли в команду "Тижня", где она выросла от новости до культурного обозревателя.
Также Алла работала в команде издания Читомо: отвечала за новостную ленту и координировала проект «Люди из пустых стульев».
Во время Революции Достоинства присоединилась к «Правому Сектору», затем в рамках их информационного отдела ездила на фронт — писать и фотографировать. Тогда и получила позывной "Рута".
После полномасштабного вторжения вместе с любимым пошла в ВСУ.
Институт массовой информации сообщает, что Алла Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.
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