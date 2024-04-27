На фронте погиб украинский журналист Андрей Топчий
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте погиб украинский журналист Андрей Топчий

Верховная Рада Украины
Топчий
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Во время выполнения боевого задания 20 апреля в Запорожской области у села Роботино погиб украинский журналист Андрей Топчий.

Что известно об украинском журналисте Топчие

Андрей Топчий был военнослужащим ВСУ и боевым медиком стрелкового батальона. Ему было 38 лет.

Медийщик встал на защиту Украины еще в 2014 году. В ходе АТО он получил звание сержанта.

Журналист погиб 20 апреля во время выполнения боевого задания в Запорожской области возле села Роботино.

Андрей Топчий был автором материалов по исторической тематике и интервью с учеными в газете "ФАКТЫ". До этого являлся журналистом издания "Телеграф".

Похороны защитника пройдут в Киеве, 27 апреля в 14:00 на Лесном кладбище на Аллее Героев.

На фронте погибла Алла "Рута" Пушкарчук

В Донецкой области 25 апреля погибла военнослужащая Вооруженных сил Украины и бывшая журналистка издания «Неделя» Алла Пушкарчук («Рута»).

О смерти Аллы Пушкарчук сообщил военнослужащий, бывший главный редактор "Недели" Дмитрий Крапивенко.

По его словам, Алла погибла при обстреле. Она служила в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в минометной батарее.

Хрупкая девушка, пошедшая на войну еще в 2014-м, покинула мир искусства, обучение в университете Карпенко-Карого и желаемую карьеру театроведа, — написал Крапивенко.

По последним данным, с 2014 по 2024 годы россияне убили 83 представителя СМИ в Украине. С начала полномасштабной войны погибли не менее 77 журналистов.

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