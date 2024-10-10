Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко подтвердил смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.
Главные тезисы
- Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в плену в России.
- Следователи работают над установлением обстоятельств смерти Рощиной и готовы привлечь виновных к ответственности.
- Украинская сторона предпринимала попытки освободить журналистку, однако процесс не успел завершиться до ее гибели.
Журналистка Рощина умерла в российском плену
Об этом Яценко сообщил в телеэфире.
Яценко отметил, что об обстоятельствах смерти рано говорить, проводится соответствующая работа, чтобы их установить.
По словам представителя Координационного штаба, работа по освобождению Виктории из плена велась, и то, что ее переводили из Таганрога в Москву, это был этап подготовки к ее освобождению.
Мы стараемся постоянно помнить обо всех наших военнослужащих, и гражданских, и журналистах, находящихся в российской неволе, и работа постоянно продолжается. К сожалению, здесь мы не успели.
Рощина была в списках на обмен
Об этом в комментарии Общественному сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
По словам Юсова, украинская сторона не комментирует, во время какого обмена Рощина должна была вернуться домой.
В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое.
В то же время, он заявил, что официально Украина не получала информацию и подтверждения о смерти журналистки.
Ранее глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что отцу украинской журналистики Виктории Рощиной Владимиру поступило сообщение о смерти дочери.
Исчезновение журналистки Рощиной: что известно
В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.
Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 во время поездки на оккупированные Россией территории. 27 июля 2023 Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня.
В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.
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