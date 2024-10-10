Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в плену в России.

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко подтвердил смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

Журналистка Рощина умерла в российском плену

Об этом Яценко сообщил в телеэфире.

Действительно, мы провели внутренние расследования и, к сожалению, эта информация подтверждена. Мы знали Викторию. В 22-м году она производила материалы в Координационном штабе. Поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики тоже. Поделиться

Яценко отметил, что об обстоятельствах смерти рано говорить, проводится соответствующая работа, чтобы их установить.

Я думаю, что в любом случае об этих обстоятельствах мы узнаем. Также, если в этом есть виновные, повлекшие эту смерть или гибель, то они будут обязательно наказаны. Потому что такие преступления не имеют срока давности. Петр Яценко Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

По словам представителя Координационного штаба, работа по освобождению Виктории из плена велась, и то, что ее переводили из Таганрога в Москву, это был этап подготовки к ее освобождению.

Мы стараемся постоянно помнить обо всех наших военнослужащих, и гражданских, и журналистах, находящихся в российской неволе, и работа постоянно продолжается. К сожалению, здесь мы не успели.

Рощина была в списках на обмен

Об этом в комментарии Общественному сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Виктория Рощина, незаконно удерживаемая РФ гражданка Украины, была в соответствующих базах, реестрах с украинской стороны. Координационный штаб делал все возможное, чтобы вернуть его домой. Ее возвращение было согласовано, и последняя известная информация — ее этапировали в "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой. Андрей Юсов Представитель ГУР

По словам Юсова, украинская сторона не комментирует, во время какого обмена Рощина должна была вернуться домой.

В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое.

В то же время, он заявил, что официально Украина не получала информацию и подтверждения о смерти журналистки.

Нам известна информация о вероятной гибели Виктории Рощиной. Официального подтверждения нет, оно нуждается в проверке. Официального сообщения со стороны государства-агрессорки тоже нет. Поделиться

Ранее глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что отцу украинской журналистики Виктории Рощиной Владимиру поступило сообщение о смерти дочери.

Акция по освобождению Рощиной из плена

Исчезновение журналистки Рощиной: что известно

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 во время поездки на оккупированные Россией территории. 27 июля 2023 Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня.

В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.