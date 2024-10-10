Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в плену в России
Категория
Украина
Дата публикации

Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в плену в России

Рощина
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Источник:  Укринформ

Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко подтвердил смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

Главные тезисы

  • Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в плену в России.
  • Следователи работают над установлением обстоятельств смерти Рощиной и готовы привлечь виновных к ответственности.
  • Украинская сторона предпринимала попытки освободить журналистку, однако процесс не успел завершиться до ее гибели.

Журналистка Рощина умерла в российском плену

Об этом Яценко сообщил в телеэфире.

Действительно, мы провели внутренние расследования и, к сожалению, эта информация подтверждена. Мы знали Викторию. В 22-м году она производила материалы в Координационном штабе. Поэтому для нас это очень печальная новость и для всей украинской журналистики тоже.

Яценко отметил, что об обстоятельствах смерти рано говорить, проводится соответствующая работа, чтобы их установить.

Я думаю, что в любом случае об этих обстоятельствах мы узнаем. Также, если в этом есть виновные, повлекшие эту смерть или гибель, то они будут обязательно наказаны. Потому что такие преступления не имеют срока давности.

Петр Яценко

Петр Яценко

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

По словам представителя Координационного штаба, работа по освобождению Виктории из плена велась, и то, что ее переводили из Таганрога в Москву, это был этап подготовки к ее освобождению.

Мы стараемся постоянно помнить обо всех наших военнослужащих, и гражданских, и журналистах, находящихся в российской неволе, и работа постоянно продолжается. К сожалению, здесь мы не успели.

Рощина была в списках на обмен

Об этом в комментарии Общественному сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

Виктория Рощина, незаконно удерживаемая РФ гражданка Украины, была в соответствующих базах, реестрах с украинской стороны. Координационный штаб делал все возможное, чтобы вернуть его домой. Ее возвращение было согласовано, и последняя известная информация — ее этапировали в "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Представитель ГУР

По словам Юсова, украинская сторона не комментирует, во время какого обмена Рощина должна была вернуться домой.

В ближайшее время она должна была быть дома, для этого было сделано все необходимое.

В то же время, он заявил, что официально Украина не получала информацию и подтверждения о смерти журналистки.

Нам известна информация о вероятной гибели Виктории Рощиной. Официального подтверждения нет, оно нуждается в проверке. Официального сообщения со стороны государства-агрессорки тоже нет.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что отцу украинской журналистики Виктории Рощиной Владимиру поступило сообщение о смерти дочери.

Акция по освобождению Рощиной из плена

Исчезновение журналистки Рощиной: что известно

В марте 2022 года Рощину захватывали российские оккупанты и 10 дней удерживали в Бердянске.

Виктория Рощина пропала без вести 3 августа 2023 во время поездки на оккупированные Россией территории. 27 июля 2023 Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня.

В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину. Министерство обороны РФ направило письмо с подтверждением ее отцу, Владимиру Рощину.

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